В Госдепе США заявили, что видят будущее Украины в НАТО

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Соединённые Штаты Украины видят будущее Украины в НАТО, с таким заявлением выступила исполняющая обязанности заместителя госсекретаря по делам Европы и Евразии Йюри Ким в ходе брифинга.
«Президент (США) Джо Байден дал предельно четко понять, что мы в будущем видим Украину членом НАТО», — прокомментировала ситуацию Ким.
Она также подчеркнула, что США и союзники работают над тем, чтобы принять Киев в ряды Североатлантического альянса как можно скорее.
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