Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Госдуме допустили ответ со стороны РФ на попытку прорыва ВСУ в Курскую область

В Госдуме допустили ответ со стороны РФ на попытку прорыва ВСУ в Курскую область

Депутат ГД Колесник допустил ответ РФ на попытку прорыва ВСУ под Курском
06 августа 2024, 16:55
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Россия может ответить на попытку со стороны ВСУ прорваться в Курскую область. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил член комитета ГД по обороне Андрей Колесник. Парламентарий подчеркнул, что подобные действия киевского режима являются военным преступлением.
«Надо иметь холодную голову. Мы в военной стратегии очень жестко отвечаем на подобное. (...) Есть специальные силы, они выяснят, кто это сделал, кто отдавал приказ, кто был исполнителем. Эти люди будут жестоко наказаны», — сказал Колесник.

Он добавил, что попытку прорыва пресекли российские пограничники, а вот ВСУ, атакуя мирных, хотят компенсировать свои провалы на фронте.



Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал об обстреле Суджи. В результате атаки со стороны украинских боевиков погибла мирная жительница. Кроме того, пострадала инфраструктура и автомобили.

Читайте также:

Российские военные уничтожили два украинских МиГ-29 на аэродроме базирования

Военные ВС РФ зажимают Торецк «‎в клещи», сообщили в ДНР

«‎Под видом мяса»: На Украине у уклонистов появился новый способ покинуть страну
#россия
#украина
#курская область
#война
#сво
#всу
#госдума
#новости
Известен кандидат в вице-президенты США
Следующим вице-президентом США может стать губернатор Миннесоты Тим Уолц
06 августа 2024, 16:33

Фото: istockphoto/rarrarorro

Следующим вице-президентом США может стать губернатор штата Миннесота Тим Уолц. Как сообщает CNN, ссылаясь на источники, чиновника выбрала в напарники кандидат в президенты США Камала Харрис.
«Вице-президент Камала Харрис приняла решение относительно своего напарника, и четыре человека, близкие к процессу, утверждают, что ее выбор — это губернатор Миннесоты Тим Уолц», — говорится в сообщении.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Двумя основными кандидатами в хозяева Белого дома являются Дональд Трамп от республиканцев и Камала Харрис от демократов.

Трамп периодически оскорбляет свою оппонентку, указывая, что у Харрис якобы проблемы с интеллектом. Та же заявляла, что не боится дебатов с Трампом.

Читайте также:

Трамп раскрыл дату предстоящих дебатов с Харрис

«Оппонент с низким IQ»: Трамп оскорбил Харрис

В Верховной раде рассказали как Офис Зеленского унизил Харрис
#мир
#выборы
#сша
#камала харрис
#дональд трамп
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Мезюхо: Зеленский — типичный пустомеля
Политолог Мезюхо сравнил Зеленского с пустомелей
06 августа 2024, 15:56

Политолог Иван Мезюхо заявил, что пространные заявления Владимира Зеленского о каких-то переговорах с Россией являются просто словами, за которыми ничего не стоит.
«Владимир Зеленский ведёт себя как типичный пустомеля. За словами о потенциальных переговорах с РФ не стоит ничего реального. Президент России Владимир Путин во всеуслышание относительно недавно озвучил свои мирные инициативы. Это единственный путь, по которому может пойти Украина для того, чтобы Москва хотя бы стала с ней разговаривать», — прокомментировал в беседе с RT Мезюхо.

В то время как Зеленский продолжает заявлять о переговорах с Россией, мирные жители западных стран сбегают в наше государство за спасением. Так, финны, которые понимают суть дел в мировой политике, вынуждены искать прибежища в нашей стране. Так же поступила и финская активистка Катье Коккониеми, которая подверглась гонениям у себя на Родине за поддержку Донбасса.

«И Коккониеми — это только начало. И надо отметить, что эта тенденция будет увеличиваться», — отметил в беседе с «Царьградом» финский журналист Кости Хейсканен.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские власти никак не отреагировали на условия по урегулированию кризиса в республике, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным еще в июне.

Читайте также:

В Крыму призвали Зеленского не выдумывать велосипед

Шойгу сделал неожиданное заявление о Киеве

На Украине призвали ОБСЕ рассмотреть узурпацию власти Зеленским
#журналист
#владимир путин
#президент
#украина
#жители
#государство
#владимир зеленский
#рф
#финляндия
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Израильские военные и поселенцы насильно переселяют палестинцев
06 августа 2024, 14:58

Фото: iStock/Stadtratte

Израильские военные и еврейские поселенцы насильно выселяют из домов жителей провинции Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Такие данные следуют из доклада «Врачей без границ» (Médecins Sans Frontières, MSF), передает РБК.
По данным организации, после атаки ХАМАС на Израиль в 2023 году израильские военные и еврейские поселенцы стали активно подвергать насилию палестинцев, живущих на Западном берегу.

По словам местных жителей, еврейские поселенцы разрушают их дома и сельскохозяйственные угодья, уничтожают мечети, а также солнечные батареи и системы водо- и электроснабжения. Кроме того, евреи убивают и крадут домашний скот и требуют палестинцев покинуть территорию. Побоям и угрозам подвергают даже детей.

«Поселенцы в военной форме каждые несколько дней переезжают на автомобилях и квадроциклах из деревни в деревню. Когда община пытается восстановить разрушенные строения, поселенцы мстят, усиливая насилие, включая поджоги домов и психические атаки. В нескольких населенных пунктах жители начали ходить группами по два-три человека, поскольку опасаются, что в одиночку ходить слишком опасно», — сообщают «Врачи без границ».

Также палестинцы с трудом могут получить медицинскую помощь из-за ограничения движения, комендантского часа и блокпостов. Израильские военные часто изымают автомобили у сотрудников палестинского Минздрава, поэтому врачи не могут добраться до отдаленных населенных пунктов и проводить запланированные вакцинации.

Читайте также:

Трусливое убийство главы ХАМАС Хании ведет мир к катастрофе: хаос на Ближнем Востоке и глобальная война

Власти Армении признали Палестину суверенным государством

Испания официально признала Палестину как государство
#убийство
#врачи
#помощь
#насилие
#израиль
#автомобили
#военные
#жители
#ограничения
#дома
#государство
#мир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Другая Украина» предпринимает попытки предотвратить третью мировую войну
06 августа 2024, 14:20

Фото: iStock/Silent_GOS

Движение «Другая Украина» хочет предотвратить третью мировую войну и для этого обратилось в несколько международных инстанций. Об этом сообщил глава движения Виктор Медведчук, текст опубликован на сайте «Другой Украины».
«Сегодня преступный режим Зеленского является главным препятствием для достижения мира в украинском конфликте, который рискует перерасти в третью мировую войну. Современная Украина Зеленского сделала государственной нацистскую идеологию, которая проповедует вечную войну с Россией», — говорится в сообщении.

Медведчук отметил, что сейчас число украинских беженцев по всему миру составляет 6,5 млн человек. Еще порядка 5,4 млн украинцев находится в России. В это число не входят люди, проживающие на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, уточнил он.

Таким образом, обращение в международные инстанции содержит призыв о восстановлении конституционного правопорядка и обеспечения на Украине прав и свобод человека, а также СМИ. Кроме того, движение призывает осудить действия Владимира Зеленского, узурпировавшего власть, и продолжающего уничтожать украинское население.

«Мы уверены, что преступный режим Зеленского должен получить объективную квалифицированную оценку Совета Европы и диппредставительств на Украине как угрожающий миру и провоцирующий полномасштабную Третью мировую войну», — заключил Медведчук.

Читайте также:

На Украине призвали ОБСЕ рассмотреть узурпацию власти Зеленским

Шойгу сделал неожиданное заявление о Киеве

Зеленский назвал целью Киева создание основы для окончания конфликта в 2024 году
#движение
#призыв
#украина
#сми
#власть
#страны
#человек
#заявление
#режим
#люди
#днр
#лнр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Крыму призвали Зеленского не выдумывать велосипед
Сенатор Цеков: основа для справедливого завершения конфликта на Украине готова
06 августа 2024, 14:07

Основа для справедливого завершения конфликта на Украине готова. Об этом сказал сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта уже в 2024 году.

«Зеленскому не стоит выдумывать велосипед. Основа для справедливого окончания украинского конфликта готова – это предложения, озвученные президентом России. Именно от этого нужно исходить и отталкиваться», — сказал собеседник агентства.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

До этого Зеленский говорил, что Киев готов отказаться от своей цели – возвращения к границам 1991 года военным путем и также признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине.

Киеву сообщили плохие новости об F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Военный эксперт Коротченко раскрыл, как ВСУ используют иностранных наемников

В ВСУ сделали важное заявление о Крыме

Подполье сообщило об уничтожении иностранных наемников у вокзала в Сумах
#эксперт
#владимир путин
#президент
#заявление
#днр
#лнр
#владимир зеленский
#всу
#киев
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Поток мигрантов из Таджикистана в РФ сократился на 15% по сравнению с 2023 годом
06 августа 2024, 14:00

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Поток мигрантов из Таджикистана в Россию в 2024 году сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такие данные привела заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири.
«За I полугодие 2024 года 386 987 наших граждан выехали в Российскую Федерацию. За аналогичный период 2023 года это число — 454 257 человек. То есть (показатель 2024 года – ред.) на 15% меньше, чем показатель 2023 года», — пояснила Нодири.

По ее словам, в настоящее время на территории РФ являются действительными более 600 тысяч трудовых патентов у граждан Таджикистана.

Нодири отметила, что те таджики, которые работают в России законным путем, могут осуществлять свою деятельность без каких-либо препятствий.

Читайте также:

В Госдуме предложили повысить НДФЛ для мигрантов до 30%

Домработница-мигрантка из Узбекистана обокрала племянника миллиардера

МВД за полгода лишило гражданства около 1 тыс. натурализованных мигрантов
#человек
#ндфл
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шойгу сделал неожиданное заявление о Киеве
Шойгу: Киев никак не отреагировал на условия Путина по урегулированию конфликта
06 августа 2024, 13:03

Фото: Сайт Кремля

Украинские власти никак не отреагировали на условия по урегулированию кризиса в республике, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным еще в июне. Об этом журналистам заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
«С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет», — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что «переговоры без главного переговорщика» выглядят непонятно, а говорить о форматах «формула Зеленского» и прочих — бесмыссленно.

Владимир Путин предлагал Украине отказаться от членства в НАТО, признать свой внеблоковый и безъядерный статусы, вывести боевиков ВСУ с российских территорий. Президент отмечал, что с России должны быть сняты все санкции.

Читайте также:

На Украине призвали ОБСЕ рассмотреть узурпацию власти Зеленским

Украина отреагировала на решение Мали о разрыве дипотношений

Киеву сообщили плохие новости об F-16
#россия
#украина
#сво
#киев
#сергей шойгу
#новости
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине призвали ОБСЕ рассмотреть узурпацию власти Зеленским
Движение «Другая Украина» призвало ОБСЕ рассмотреть узурпацию власти Зеленским
06 августа 2024, 13:00

Украинские оппозиционеры движения «Другая Украина» призвали ОБСЕ созвать заседание для рассмотрения фактов узурпации власти в республике главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в статье лидера «Другой Украины» Виктора Медведчука на сайте организации.
«В обращении председателю постоянного Совета ОБСЕ Яну Боргу (...) содержится призыв созвать расширенное заседание Постоянного Совета для рассмотрения указанных в обращении фактов узурпации власти утратившим легитимность Зеленским», — сообщил Медведчук.

По словам политика, в обращении есть факты дискриминации украинцев по языковому и религиозному признакам, политическим убеждениям и методы борьбы с оппозиционерами.

До этого Медведчук сообщал, что ждет западных спонсоров Зеленского. Руководитель «Другой Украины» считает, что глава киевского режима «потопит» их всех.

Читайте также:

Зеленский назвал целью Киева создание основы для окончания конфликта в 2024 году

Украинский миллиардер Фирташ подал судебный иск против Зеленского

Зеленский дал пощёчину коллективному Западу, заявили в Госдуме
#украина
#мир
#владимир зеленский
#новости
#власть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Крыму ушел в отставку второй министр за сутки
Аксенов сообщил об увольнении министра транспорта Крыма Николая Лукашенко
06 августа 2024, 12:35

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В Крыму ушел в отставку второй за сутки министр. Глава полуострова Сергей Аксенов в своем телеграм-канале сообщил об увольнении министра транспорта республики Николая Лукашенко, уточнив, что он покинул пост по собственному желанию.
«Решение принято в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти», — написал Аксенов.
Накануне, 5 августа, глава Крыма писал об отставке начальника местного МЧС Сергея Садаклиева, который принял такое решение после беседы с Аксеновым.

Ранее в отставку ушли глава Керчи Святослав Брусаков и руководитель города Саки Александр Овдиенко.

Читайте также:

В ВСУ рассказали, когда удастся вернуть Крым

На Западе подсчитали возможности Киева для наступления на Крым

Полиция Крыма задержала подозреваемых в избиении чемпиона по боксу Двали
#мчс
#крым
#мэр
#министр
#увольнение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф