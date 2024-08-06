В Госдуме допустили ответ со стороны РФ на попытку прорыва ВСУ в Курскую область

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Россия может ответить на попытку со стороны ВСУ прорваться в Курскую область. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил член комитета ГД по обороне Андрей Колесник. Парламентарий подчеркнул, что подобные действия киевского режима являются военным преступлением.
«Надо иметь холодную голову. Мы в военной стратегии очень жестко отвечаем на подобное. (...) Есть специальные силы, они выяснят, кто это сделал, кто отдавал приказ, кто был исполнителем. Эти люди будут жестоко наказаны», — сказал Колесник.
Он добавил, что попытку прорыва пресекли российские пограничники, а вот ВСУ, атакуя мирных, хотят компенсировать свои провалы на фронте.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал об обстреле Суджи. В результате атаки со стороны украинских боевиков погибла мирная жительница. Кроме того, пострадала инфраструктура и автомобили.
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Никита Кротов