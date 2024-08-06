«‎Под видом мяса»: На Украине у уклонистов появился новый способ покинуть страну

Фото: istockphoto/reflection_art
Шестнадцать уклонистов пытались вывезти под видом мяса с Украины в Молдавию. Об этом пишет RT.
Сообщается, что транспортировку организовали два иностранца. Мужчины привезли на Украину мясо в рефрижераторах и решили заработать. Стоимость проезда для одного уклониста составила от 550 — 740 тыс. рублей.
Помимо этого, перевозчики планировали получить за границей — за штамп в паспорте о законном въезде на территорию Молдавии ещё по 185 000 рублей. План провалился, мясников задержали в Одессе.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
По словам главы службы горноспасателей в румынской провинции Марамуреша Дан Бенги, украинские уклонисты, пересекающие границу с Румынией через горы, готовы погибнуть, лишь бы не вступать в ряды ВСУ.
Читайте также:
Военный эксперт Коротченко раскрыл, как ВСУ используют иностранных наемников
В ВСУ рассказали, когда удастся вернуть Крым
Боевики ВСУ впервые обстреляли Луганск американскими ракетами ATACMS
Помимо этого, перевозчики планировали получить за границей — за штамп в паспорте о законном въезде на территорию Молдавии ещё по 185 000 рублей. План провалился, мясников задержали в Одессе.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
По словам главы службы горноспасателей в румынской провинции Марамуреша Дан Бенги, украинские уклонисты, пересекающие границу с Румынией через горы, готовы погибнуть, лишь бы не вступать в ряды ВСУ.
Читайте также:
Военный эксперт Коротченко раскрыл, как ВСУ используют иностранных наемников
В ВСУ рассказали, когда удастся вернуть Крым
Боевики ВСУ впервые обстреляли Луганск американскими ракетами ATACMS
Дарья Осипова