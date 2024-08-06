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Российские военные уничтожили два украинских МиГ-29 на аэродроме базирования

МО: ВС РФ уничтожили два украинских МиГ-29 на аэродроме базирования
06 августа 2024, 15:59
Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

Военные ВС России уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 на аэродроме базирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ на аэродроме базирования уничтожены два МиГ-29 воздушных сил Украины, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18», — отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, российские военные уничтожили склады с боеприпасами боевиков ВСУ, а также нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах. Российскими средствами ПВО были сбиты шесть реактивных снарядов HIMARS и 51 БПЛА.



Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Торецк военными ВС РФ зажимается «‎в клещи» с двух сторон. По его словам, в городе начались бои. Боевики ВСУ отодвигают свои передовые позиции ближе к центру города.

Помимо этого, военный эксперт назвал причину, по которой иностранные наёмники продолжают пополнять ряды ВСУ, несмотря на напряжённую ситуацию на линии боевого соприкосновения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта уже в 2024 году. В Крыму призвали его не выдумывать велосипед.

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Стало известно, сколько раз Украина упустила возможность долгого и стабильного мира
Шойгу: Украина обманула сама себя отказом от переговоров с Россией в 2022 году
06 августа 2024, 15:49

Фото: сайт Кремля

Украина обманула сама себя, когда отказалась в 2022 году от переговоров с Россией, что привело к гибели людей и утрате контроля над внушительной частью территории. С таким заявлением перед журналистами выступил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
По его словам, у Киева трижды была возможность добиться долгого и стабильного мира в стране, и каждый раз он ее упускал по указке извне.

Первым таким случаем, по мнению Шойгу, был февраль 2014 года, когда политические силы внутри Украины подписали соглашение об урегулировании кризиса, которое затем подписали представители МИД Германии, Франции и Польши. Согласно этому документу, на Украине должны были начать готовить конституционную реформу и создать правительство национального единства.
«Однако вместо того, чтобы его исполнять, на Украине предпочли реализовать срежиссированный западниками сценарий государственного переворота, предполагавшего, в том числе, жертвы среди сограждан и физическое устранение законно избранного президента страны», — пояснил он.
Секретарь Совбеза продолжил, что второй возможностью обеспечить долгий мир для Украины был февраль 2015 года — минские соглашения, подписи лидеров Германии и Франции, прекращение огня на Донбассе.
«Впоследствии сами протагонисты минских соглашений – бывший президент Украины Порошенко и их так называемые гаранты Олланд и Меркель – признали, что выполнять договоренности не планировалось уже изначально, а их главная цель состояла в том, чтобы дать киевским властям время для накопления сил и последующего силового подавления восточных регионов», — заявил Шойгу.
Он добавил, что Запад при этом не только игнорировал отказ от минских соглашений, но и накачивал Украину оружием, стимулировал нацистские идеологии и толкал Киев к прямому конфликту с Москвой.

Третья и последняя на данный момент возможность для Украины, по мнению секретаря СБ РФ, была весной 2022 года в Стамбуле, где Киев сначала был согласен и даже парафировал проекты документов, а Россия отвела войска от украинской столицы.
«А что в итоге? После указания украинским властям со стороны тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона Киев отказался исполнять достигнутые соглашения. Подпись была отозвана, а один из переговорщиков с украинской стороны был убит украинскими спецслужбами. <…> Кого же обманули в итоге? Нас? Нет, в первую очередь, самих себя», — заключил Сергей Шойгу.
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Военные ВС РФ зажимают Торецк «‎в клещи», сообщили в ДНР
Советник главы ДНР: Военные ВС РФ зажимают Торецк «‎в клещи»
06 августа 2024, 15:15

Фото: iStock/fortton

Торецк военными ВС РФ зажимается «‎в клещи» с двух сторон. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире первого канала.
По его словам, в Торецке начались бои. Боевики ВСУ отодвигают свои передовые позиции ближе к центру города. Он отметил, что населенный пункт штурмуется «не в лоб, а справа и слева — то есть зажимается в клещи». Кимаковский добавил, что украинские военные сейчас удерживают укрепрайон в районе шахты «Северная».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта уже в 2024 году. В Крыму призвали Зеленского не выдумывать велосипед.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Военный эксперт Коротченко раскрыл, как ВСУ используют иностранных наемников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«‎Под видом мяса»: На Украине у уклонистов появился новый способ покинуть страну
RT: 16 уклонистов пытались вывезти под видом мяса с Украины в Молдавию
06 августа 2024, 14:53

Фото: istockphoto/reflection_art

Шестнадцать уклонистов пытались вывезти под видом мяса с Украины в Молдавию. Об этом пишет RT.
Сообщается, что транспортировку организовали два иностранца. Мужчины привезли на Украину мясо в рефрижераторах и решили заработать. Стоимость проезда для одного уклониста составила от 550 — 740 тыс. рублей.

Помимо этого, перевозчики планировали получить за границей — за штамп в паспорте о законном въезде на территорию Молдавии ещё по 185 000 рублей. План провалился, мясников задержали в Одессе.

Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

По словам главы службы горноспасателей в румынской провинции Марамуреша Дан Бенги, украинские уклонисты, пересекающие границу с Румынией через горы, готовы погибнуть, лишь бы не вступать в ряды ВСУ.

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Шойгу заявил об окне возможностей для разрешения конфликта на Украине
Шойгу: окно возможностей для Украины по урегулированию конфликта сужается
06 августа 2024, 14:35

Фото: сайт Кремля

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что для Украины сужается окно возможностей, а каждый день промедления в вопросе урегулирования конфликта дорого обходится народу, который и должен делать выбор. Он добавил, что европейские саммиты не помогут решить проблемы и являются лишь иллюзией.
Шойгу напомнил, что ключевые условия для начала переговоров озвучил президент России Владимир Путин, — это вывод войск из новых регионов РФ и отказ от вступления в НАТО. После этих двух решений, по словам секретаря Совбеза, российская сторона немедленно отдаст приказ прекратить огонь и начать переговоры.

Он также добавил, что каждый день промедления влечет за собой потерю новых и новых территорий, а самое главное — потерей тысяч человеческих жизней.
«Дальнейшее пребывание киевского режима в иллюзиях о том, что европейцы устроят для Киева очередной красивый саммит мира, на котором все их внутренние проблемы сами собой разрешатся, дорого обходится народу Украины. Окно возможностей для Украины сужается. Выбор — за самим украинским народом», — заключил Шойгу.
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Последствия атаки ВСУ на Суджанский район Курской области попали на видео
06 августа 2024, 14:28

Фото: iStock/specnaz-s

Последствия атаки боевиков ВСУ на Суджанский район Курской области попали на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что украинские войска попытались прорваться через государственную границу в Курской области. На опубликованных кадрах видно, что ряд домов получил серьезные повреждения, на дороге видны обломки зданий и куски вырванного ударами снарядов асфальта.

Не менее 20 боевиков ВСУ погибли при попытке прорыва границы в Суджанском районе Курской области, еще порядка 50 получили ранения. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего пошли атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Военный эксперт Коротченко раскрыл, как ВСУ используют иностранных наемников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, зачем Запад добивается паузы в боевых действиях на Украине
Шойгу: Запад пытается добиться паузы в боевых действиях для перегруппировки ВСУ
06 августа 2024, 14:11

Фото: сайт Минобороны РФ

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад и его слуги пытаются добиться паузы в боевых действиях на Украине, чтобы ВСУ смогли перегруппироваться. Об этом он сообщил журналистам. По его словам, Россия не будет доверять их словам.
«Запад, а в последнее время и его украинские слуги, пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться. Но доверять их словам мы не намерены, будем полагаться только на конкретные действия», — пояснил Шойгу.
Ранее секретарь Совбеза РФ сообщил, что Украина никак не отреагировала на условия по урегулированию кризиса, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным еще в июне. Он также подчеркнул, что «переговоры без главного переговорщика» выглядят непонятно, а говорить о форматах «формула Зеленского» и прочих — бессмысленно.

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Военный эксперт Коротченко раскрыл, как ВСУ используют иностранных наемников
Военэскперт Коротченко: иностранные наемники едут на Украину из-за желания убивать
06 августа 2024, 14:01

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Спецоперация на Украине продолжается. ВСУ в июле на рубежах ЛНР потеряли почти 47 000 военных и наемников, которые вступают в украинскую армию и едут в зону боевых действий.
О том, как используются иностранные наемники ВСУ и зачем едут на Украину, рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Юрьевич Коротченко в беседе с «Радио 1».

«Иностранные наемники, прежде всего, используются для вопросов, которые связаны с управлением и эксплуатацией иностранного вооружения», — пояснил эксперт.

По его словам, освоить это вооружение украинским военнослужащим в короткие сроки очень сложно.

«Помимо этого есть определенные группы — подразделения спецназа, это уже кадровые военнослужащие западных стран. Они не используются в боевых порядках на первой линии, там используется украинское пушечное мясо», — рассказал он.

Военный эксперт назвал причину, по которой иностранные наёмники продолжают пополнять ряды ВСУ, несмотря на напряжённую ситуацию на линии боевого соприкосновения.

«Мотивация у них одна — деньги и желание убивать. Наемники приезжают со всего мира, включая Латинскую Америку. Это выбор людей, которые хотят заработать и убивать, у каждого своя мотивация», — заключил он.

Ранее военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#наемники
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ВСУ атаковали Курскую область ракетами и дронами
Смирнов: Курская область подверглась массированной атаке ракетами и дронами ВСУ
06 августа 2024, 13:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Курская область оказалась под атакой украинских дронов и ракет, обстановка в регионе по-прежнему сложная. Такое заявление сделал врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Сегодня область подверглась массированной атаке и беспилотных летательных аппаратов, ракет. Обстановка продолжает оставаться сложной… — верьте только официальным источникам», — сообщил Смирнов.

Он также призвал местных жителей соблюдать все правила безопасности и доверять только официальным источникам информации. По словам Смирнова, идёт вброс фейковой информации.

Ранее Смирнов сообщал, что украинские войска попытались прорваться через государственную границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области, все они пресечены силовиками.

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Армия Россия взяла под контроль село Тимофеевка в ДНР
Минобороны: Армия ВС РФ освободила село Тимофеевка в ДНР
06 августа 2024, 13:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Армия ВС РФ освободила село Тимофеевка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России. Населенный пункт взяла под контроль группировка войск «Центр», указано в заявлении.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Тимофеевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи», — говорится в сводке министерства.
По данным РИА Новости, это уже седьмое село, которое перешло под контроль группировки войск «Центр» с 27 июля, ранее были освобождены Лозоватское, Прогресс. Евгеновка, Вольчие, Ленинское и Новоселовка Первая.

Также сообщается, что ВСУ потеряли за сутки 335 боевиков убитыми и ранеными, бронетранспортер М113 из США, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

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