Российские военные уничтожили два украинских МиГ-29 на аэродроме базирования

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Военные ВС России уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 на аэродроме базирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ на аэродроме базирования уничтожены два МиГ-29 воздушных сил Украины, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18», — отметили в оборонном ведомстве.
Кроме того, российские военные уничтожили склады с боеприпасами боевиков ВСУ, а также нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах. Российскими средствами ПВО были сбиты шесть реактивных снарядов HIMARS и 51 БПЛА.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Торецк военными ВС РФ зажимается «в клещи» с двух сторон. По его словам, в городе начались бои. Боевики ВСУ отодвигают свои передовые позиции ближе к центру города.
Помимо этого, военный эксперт назвал причину, по которой иностранные наёмники продолжают пополнять ряды ВСУ, несмотря на напряжённую ситуацию на линии боевого соприкосновения.
До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта уже в 2024 году. В Крыму призвали его не выдумывать велосипед.
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Дарья Осипова