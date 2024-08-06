Военные ВС РФ зажимают Торецк «‎в клещи», сообщили в ДНР

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Торецк военными ВС РФ зажимается «в клещи» с двух сторон. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире первого канала.
По его словам, в Торецке начались бои. Боевики ВСУ отодвигают свои передовые позиции ближе к центру города. Он отметил, что населенный пункт штурмуется «не в лоб, а справа и слева — то есть зажимается в клещи». Кимаковский добавил, что украинские военные сейчас удерживают укрепрайон в районе шахты «Северная».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта уже в 2024 году. В Крыму призвали Зеленского не выдумывать велосипед.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Военный эксперт Коротченко раскрыл, как ВСУ используют иностранных наемников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта уже в 2024 году. В Крыму призвали Зеленского не выдумывать велосипед.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Военный эксперт Коротченко раскрыл, как ВСУ используют иностранных наемников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова