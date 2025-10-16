В Госдуме назвали геноцидом затронувшее около тысячи россиян решение властей Латвии

16 октября 2025, 13:43

Володин назвал геноцидом выселение из Латвии почти тысячи россиян

Фото: iStock/Ruma Aktar

Председатель Госдумы Вячеслав Володин резко раскритиковал решение властей Латвии о высылке из страны почти тысячи россиян. Об этом он заявил на пленарном заседании парламента, трансляция которого велась на сайте «Дума ТВ».