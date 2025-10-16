В Госдуме назвали геноцидом затронувшее около тысячи россиян решение властей Латвии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин резко раскритиковал решение властей Латвии о высылке из страны почти тысячи россиян. Об этом он заявил на пленарном заседании парламента, трансляция которого велась на сайте «Дума ТВ».
Ранее в Латвии приняли меры о депортации 841 россиянина, не сдавшего экзамен по латышскому языку. Власти страны квалифицировали это как нарушение миграционного законодательства.
Володин назвал это решение геноцидом и пообещал, что ответственных за него прикут к ответственности, подобно тем, кто отвечал за геноцид в нацистской Германии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также выразила резкое осуждение действий латвийских властей. Она заявила, что Москва будет использовать все доступные инструменты для защиты прав и интересов русскоязычного населения Латвии.
