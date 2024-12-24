В Госдуме назвали наиболее вероятный сценарий конфликта Молдавии и Приднестровья

Самым вероятным сценарием дальнейшего развития ситуации в Молдавии и Приднестровье является сохранение статуса-кво, так как конфликт обрушит экономику Кишинева. Об этом заявил депутат Госдумы Артур Таймазов, комментируя заявление СВР РФ о подготовке Молдавией военной операции в Приднестровье для захвата гидроэлектростанции, если Россия не сможет продолжить поставки газа.