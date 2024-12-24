В Госдуме назвали наиболее вероятный сценарий конфликта Молдавии и Приднестровья

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Самым вероятным сценарием дальнейшего развития ситуации в Молдавии и Приднестровье является сохранение статуса-кво, так как конфликт обрушит экономику Кишинева. Об этом заявил депутат Госдумы Артур Таймазов, комментируя заявление СВР РФ о подготовке Молдавией военной операции в Приднестровье для захвата гидроэлектростанции, если Россия не сможет продолжить поставки газа.
«С учетом всех факторов, наиболее вероятным развитием событий выглядит сохранение статус-кво в Приднестровье. Однако энергетический кризис требует скорейших решений, чтобы избежать усиления политической и социальной нестабильности в регионе. Возможность достижения компромисса через международные переговоры остается наиболее рациональным путем», — пояснил парламентарий в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время аппарат президента Молдавии Майи Санду открестился от информации о подготовке военной операции в Приднестровье. Как сообщают argumenti.ru, администрация заявила о своей приверженности к мирному разрешению конфликта.
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