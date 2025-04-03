В Госдуме назвали основные блоки вопросов на переговорах РФ и США

Во время переговоров в Вашингтоне делегации РФ и США должны будут решить два блока основных вопросов — дипломатию и экономику. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По его словам, для решения второго блока вопросов кандидатура главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева подходит как нельзя лучше.