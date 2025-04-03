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В Госдуме назвали основные блоки вопросов на переговорах РФ и США

Депутат Новиков: на переговорах РФ и США обсудят дипломатию и экономику
Фото: iStock/vchal

Фото: iStock/vchal

Во время переговоров в Вашингтоне делегации РФ и США должны будут решить два блока основных вопросов — дипломатию и экономику. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По его словам, для решения второго блока вопросов кандидатура главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева подходит как нельзя лучше.
«Первый блок проблем связан с дипломатическим контуром, с необходимостью восстановить нормальную работу представительств, коммуникацию, обмен информацией, без этого трудно выходить на системную, стабильную совместную работу. Дипломаты по своей линии эту часть проблем уже обсудили и готовы обсуждать их дальше», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем политолог и экономист Игбал Гулиев предрек наступление нового газового кризиса в Европе. В разговоре с «Известиями» эксперт отметил, что к этому может привести низкий уровень запасов газа в ЕС, геополитические сложности и конкуренция в сфере поставок СПГ. По его словам, сейчас заполнена лишь треть подземных хранилищ газа.
«Брюссель ожидал более тесной координации с Вашингтоном, но сейчас контакты идут скорее на двустороннем уровне. <…> Ситуация в дальнейшем будет непростой. Хотя резкого роста цен пока не ожидается, не исключено, что Европа может погрязнуть в очередной газовой кризис», — указал специалист.
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Отца иноагента Волкова* подозревают в финансировании ФБК**
Отца Волкова* подозревают в финансировании ФБК**, возбуждено уголовное дело
03 апреля 2025, 18:55

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело о финансировании экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) ** возбуждено в отношении задержанного в Екатеринбурге отца иноагента Леонида Волкова*.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, Волков-старший был задержан утром 1 апреля в столице Урала по подозрению в финансировании ФБК**.

Ранее в доме родителей бывшего главы ФБК** Леонида Волкова* проводили обыск.

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* признан иноагентом.
** — организация признана экстремистской и запрещена в России.
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Раскрыто, как новые пошлины Трампа отразятся на экономике России
Экономист Беляев: новые пошлины Трампа могут быть полезны России
03 апреля 2025, 18:09

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Новые пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп, могут быть полезны России, так как попавшие под них страны будут искать новые рынки сбыта. Об этом заявил экономист Михаил Беляев. По его словам, по РФ же американские пошлины никак не ударят.
«Естественно, если возникают какие-то сложности в торговле и экономических связях с одним партнером, тогда начинаются поиски кого-то другого, более удобного и комфортного для продолжения и осуществления экономических связей. Конечно, они могут и наверняка будут рассматривать Россию. <…> Полного автоматизма и замещения не будет. Но в какой-то части это произойдет», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время политолог Антон Орлов объяснил, чем обернется для Финляндии ее одностороннее решение закрыть границу с Россией. В разговоре с RT аналитик указал, что возобновление отношений легко может привести к тысячам исков от граждан и бизнеса, которые понесли убытки и потерпели неудобства из-за решения финских властей.
«У кого-то пострадал семейный бизнес, многие были вынуждены каким-то способом оплачивать коммунальные услуги за жилье, которым они не могут пользоваться, в том числе в коммерческих целях. <…> Это могут быть суды в самой Финляндии или иные международные суды. И скорее всего, Хельсинки нехотя придется удовлетворять вердикты о компенсации», — поделился он.
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Политолог объяснил, почему Европа не подчиняется Трампу в повышении военных расходов
Политолог Дудаков: повышение военных трат до 5% разорит большую часть Европы
03 апреля 2025, 18:07

Фото: iStock/SurkovDimitri

Повышение военных трат до 5%, чего требует президент США Дональд Трамп, на самом деле, разорит большую часть Европы. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Италия, Нидерланды и Канада сегодня не тратят даже и 2% от своего ВВП.
«Другие тратят побольше. И рекордсменом является, конечно, Польша, которая дотягивает уже примерно до 4%. И, наверное, единственная страна Европы, которая может теоретически 5% натянуть в случае необходимости. Но то, что сейчас нынешний конфликт с Трампом демотивирует многие европейские страны соблюдать его требования, это факт», — пояснил аналитик в беседе с RT.
Тем временем Трамп уже подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт легковых авто, легких грузовиков и запчастей, сообщают argumenti.ru. Американский лидер обосновал такое решение соображениями о защите нацбезопасности.
«По данным американских властей, сейчас только половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны, и это подрывает индустриальную базу и национальную безопасность», — отмечает издание.
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Депутата Юрия Напсо выгнали из Госдумы за 200 прогулов
03 апреля 2025, 15:36

Юрий Напсо (фото: Telegram @NapsoYuriy)

Депутата Юрия Напсо выгнали из Госдумы, поскольку он 200 дней не появлялся на работе и жил в Арабских Эмиратах. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что член фракции ЛДПР перестал посещать заседания и саму Госдуму в целом ещё в апреле 2023 года.

При этом уточняется, что для прекращения полномочий депутата достаточно 30 прогулов.

Как сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента, впредь комиссия будет тщательнее следить за посещаемостью и дисциплиной депутатов.

Напомним, что Юрий Напсо до последнего времени являлся действующим депутатом Госдумы, который был избран в составе федерального списка кандидатов и выдвинут фракцией ЛДПР. В середине февраля прошлого года председатель главного органа законодательной власти Вячеслав Володин поручил выяснить, почему он не посещает заседания.

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Дмитриев по поручению Путина проводит встречи с представителями Трампа
03 апреля 2025, 13:30

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что находится в Вашингтоне, где проводит встречи с представителями администрации американского лидера Дональда Трампа.
«2–3 апреля по поручению президента РФ Владимира Путина провожу встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа», — написал Дмитриев в своем Telegram-канале.

Ранее он опубликовал карту с авиамаршрутом из Европы в США и написал, что диалог между Москвой и США имеет важное значение. По его словам, речь идет о построении безопасного и процветающего мира для всех.

Напомним, российский представитель прибыл в Вашингтон для встречи со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом. Ради этого Штаты специально приостановили санкции в отношении Дмитриева, чтобы тот смог попасть на территорию США.

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