В Госдуме назвали основные блоки вопросов на переговорах РФ и США

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Во время переговоров в Вашингтоне делегации РФ и США должны будут решить два блока основных вопросов — дипломатию и экономику. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По его словам, для решения второго блока вопросов кандидатура главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева подходит как нельзя лучше.
«Первый блок проблем связан с дипломатическим контуром, с необходимостью восстановить нормальную работу представительств, коммуникацию, обмен информацией, без этого трудно выходить на системную, стабильную совместную работу. Дипломаты по своей линии эту часть проблем уже обсудили и готовы обсуждать их дальше», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».Тем временем политолог и экономист Игбал Гулиев предрек наступление нового газового кризиса в Европе. В разговоре с «Известиями» эксперт отметил, что к этому может привести низкий уровень запасов газа в ЕС, геополитические сложности и конкуренция в сфере поставок СПГ. По его словам, сейчас заполнена лишь треть подземных хранилищ газа.
«Брюссель ожидал более тесной координации с Вашингтоном, но сейчас контакты идут скорее на двустороннем уровне. <…> Ситуация в дальнейшем будет непростой. Хотя резкого роста цен пока не ожидается, не исключено, что Европа может погрязнуть в очередной газовой кризис», — указал специалист.Читайте также:
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