Михаил Шеремет (Фото: duma.gov.ru)
Бывший президент США Джозеф Байден хотел бы видеть на посту президента России кого-то, напоминающего последнего Генерального секретаря ЦК КПСС, первого (и опять-таки последнего) президента СССР Михаила Горбачева.
Об этом в интервью изданию NEWS.ru заявил депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет. Кроме того, он обратился к российским правоохранительным органам с призывом проверить информацию о причастности бывшего американского лидера к покушению на президента РФ Владимира Путина.
О том, что Байден его администрация могут быть причастны к организации покушения на главу российского государства, ранее заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе со своим коллегой по цеху Мэттом Таибби. Он также добавил, что Штаты были готовы развязать настоящую войну. Никаких подробностей и доказательств репортёр не привёл.
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«Он [Байден] понимает, что сила и преимущество России — в ее лидере Владимире Путине. Он, конечно, хотел бы, как они делали не раз, вмешиваясь в суверенные дела других стран, привести к власти в России кого-то похожего на предателей Горбачева и [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал парламентарий, подчеркнув, что на этот раз «номер не прошёл».
О том, что Байден его администрация могут быть причастны к организации покушения на главу российского государства, ранее заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе со своим коллегой по цеху Мэттом Таибби. Он также добавил, что Штаты были готовы развязать настоящую войну. Никаких подробностей и доказательств репортёр не привёл.
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Александр Бойцов