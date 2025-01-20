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Европа могла бы открыть второй фронт против Украины, чтобы избежать своего развала, но политики продолжают пресмыкаться перед США, тем самым предавая свой народ. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в комментарии для NEWS.ru. По его мнению, если бы европейская элита обладала здравым смыслом, то сразу приняла бы такое решение.
«Будь у них хоть немного здравомыслия и чувства самосохранения, они бы немедленно открыли второй фронт, чтобы добить угрожающую нацистскую украинскую нечисть, тем самым снова оказаться «на коне» и не допустить дробления Европейского союза на отдельные составляющие», — пояснил парламентарий.Тем временем американская газета New York Times пишет, что давняя симпатия избранного президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину поможет Москве выгодно завершить конфликт на Украине. По данным издания, сейчас не до конца понятно, как именно Трамп планирует достичь мирного соглашения между Россией и Украиной.
«Учитывая его давнюю симпатию к президенту России Владимиру Путину, враждебное отношение к Украине и сопротивление оказанию военной помощи Киеву со стороны США, аналитики ожидают, что любое соглашение, к которому он стремится, будет выгодным для Москвы», —указано в материале.Читайте также:
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