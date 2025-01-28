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По словам американского журналиста Такера Карлсона, администрация экс-президента США Джо Байдена и бывший госсекретарь Тони Блинкен пытались убить главу РФ Владимира Путина. Об этом Карлсон сказал во время разговора с журналистом Мэттом Таибби, опубликованном в соцсети X.
«Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена — она тоже пыталась убить Путина», — заявил Карлсон.
При этом подробнее о данной информации Карлсон ничего не сообщил. При этом американский журналист назвал такое стремление безумным. По его словам, команда Байдена предпринимала такие попытки с целью создания хаоса в качестве «защитного экрана». На фоне этого в Кремле несколько раз говорили о должном уровне организации безопасности Путина.
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Иван Мусатов