Появилась информация, что у боевиков ВСУ есть неуязвимый дрон

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Командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей рассказал, что украинский дрон «Баба-яга» стали бронировать. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, у дрона есть полетное задание — заранее проставленные точки, по которым они должны пролететь и сбросить груз. Он отметил, что она может нести до 4 противотанковых мин типа ТМ-62. Боец добавил, что дроны стали бронировать и поразить их со стрелкового оружия практически невозможно.
Ранее сообщалось, что расчёт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», объявивший охоту на гексакоптеры «Баба-яга» ВСУ на Купянском направлении, уничтожил уже десятый дрон.
Общим названием «Баба-Яга» называют тип беспилотников сельскохозяйственного назначения, имеющих большую грузоподъемность, хорошую навигацию и автономный ход.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что расчёт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», объявивший охоту на гексакоптеры «Баба-яга» ВСУ на Купянском направлении, уничтожил уже десятый дрон.
Общим названием «Баба-Яга» называют тип беспилотников сельскохозяйственного назначения, имеющих большую грузоподъемность, хорошую навигацию и автономный ход.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова