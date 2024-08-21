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Появилась информация, что у боевиков ВСУ есть неуязвимый дрон

Сапер Росгвардии: у ВСУ есть практически неуязвимый дрон
21 августа 2024, 07:47
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей рассказал, что украинский дрон «‎Баба-яга» стали бронировать. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, у дрона есть полетное задание — заранее проставленные точки, по которым они должны пролететь и сбросить груз. Он отметил, что она может нести до 4 противотанковых мин типа ТМ-62. Боец добавил, что дроны стали бронировать и поразить их со стрелкового оружия практически невозможно.

Ранее сообщалось, что расчёт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», объявивший охоту на гексакоптеры «Баба-яга» ВСУ на Купянском направлении, уничтожил уже десятый дрон.



Общим названием «Баба-Яга» называют тип беспилотников сельскохозяйственного назначения, имеющих большую грузоподъемность, хорошую навигацию и автономный ход.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Подполье: Российские войска ударили по подразделению «Кракен»* под Николаевом
21 августа 2024, 08:17

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Вооружённые силы РФ нанесли удар по месту сосредоточения частей ВСУ в селе Галициново в Николаевской области. Там дислоцируются военнослужащие подразделения «Кракен»*.
Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По предварительным данным, удар пришёлся по складу с ракетами, уточнил он, поэтому детонация была мощной. Подпольщик добавил, что в этом селе расположен Глинозёмный завод и серьёзная портовая зона, и его уже давно облюбовали боевики из «Кракена»*. Наконец, место их расположения подверглось атаке российских военных.

Лебедев также рассказал, что весной в Галициново были завезены «длинные и тонкие тёмно-зелёные либо чёрные ракеты». По описанию они напоминают американские ракеты ATACMS.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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ЧВК Forward Observation Group отказалась комментировать участие в операциях ВСУ
21 августа 2024, 08:06

Фото: istockphoto/ValleraTo

Американская частная военная компания Forward Observation Group, чьи бойцы участвуют в атаках Вооруженных сил Украины на Курскую область, где погибли мирные жители, отказалась комментировать свое участие в операциях на Украине, указав на запрет со стороны СБУ. Об этом информирует РИА Новости.
«При всем уважении к руководству Службы безопасности Украины все вопросы должны быть адресованы им. У нас нет комментариев», — заявили в компании.

Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group опубликовала в Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной форме с оружием и синими повязками позируют на фоне бронемашины. Подпись к фото гласила: «Ребята в Курске», а геолокационные данные указывали на Курскую область.

В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе конфликта в Курской области подтверждает вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта. Наемники, по мнению ведомства, становятся законной военной целью. МИД РФ также отметил, что в отношении причастных американских граждан будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности в соответствии с УК РФ.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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* Запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над 5 регионами РФ 45 БПЛА ВСУ
21 августа 2024, 07:34

Фото: istockphoto/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 БПЛА над пятью регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в МО РФ.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

Одиннадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Московской областью, двадцать три — над Брянской областью, шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три — над Калужской областью и два — над Курской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что в интернете появились кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с западным оружием. Военными ВС России было обнаружено большое количество артиллерийских снарядов и гранаты американского производства. Помимо этого, украинские солдаты оставили свои запасы продуктов.

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ВСУ бросили на позициях в Нью-Йорке (Новгородском) много западного оружия
21 августа 2024, 07:22

Фото: istockphoto/anmbph

В интернете появились кадры брошенных позиций Вооруженных сил Украины в Нью-Йорке с западным оружием.
Соответствующие видео есть в распоряжении «Известий». На видеозаписи виден один из блиндажей, который был брошен военными ВСУ. Боевики практически все свои вещи оставили на позициях, в том числе западное оружие.

Военными ВС России было обнаружено большое количество артиллерийских снарядов и гранаты американского производства. Помимо этого, украинские солдаты оставили свои запасы продуктов.

Ранее сообщалось, что Армия России взяла под контроль Нью-Йорк в ДНР, штурмовой отряд «Сомали» ВС РФ поднял российский флаг над населенным пунктом. Судя по прикрепленному видео, российский триколор водрузили на крыше одной из школ в Нью-Йорке.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Захарова: отправка БПЛА Киеву подтверждает вовлеченность Латвии в конфликт
21 августа 2024, 07:08

Фото: сайт МИД РФ

Отправка БПЛА Киеву подтверждает вовлеченность Латвии в конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.
Латвийские власти в конце июля заявили, что поставят Украине 500 БПЛА. Глава минобороны Латвии Спрудс также отметил, что беспилотники к отправке латвийская сторона уже подготовила.

«Официальная Рига намеренно подливает масла в огонь и провоцирует расширение географии военных действий, не скрывая своего злорадства от того, что латвийское оружие используется режимом Владимира Зеленского для убийств мирных жителей и обстрелов российских городов», — пояснила она.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее российский дипломат Мария Захарова заявила, что журналисты западных изданий, которые сделали репортажи под Курском, хотят скрыть преступления неонацистов ВСУ против мирных граждан.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что международные организации должны незамедлительно осудить провокации на Курской АЭС, готовящиеся Украиной, поскольку их исходом может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе.

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Замеченная под Курском американская ЧВК ранее имела тайные миссии на Украине
Замеченная в Курской области американская ЧВК действовала на Украине с 2022 года
21 августа 2024, 06:53

Фото: istock/Ildar Imashev

Американская частная военная компания Forward Observations Group, недавно замеченная в Курской области, находилась на Украине последние два года, сообщает РИА Новости. Это стало известно из публикаций главы компании в соцсетях.
В Instagram* ЧВК Forward Observations Group была размещена фотография с тремя мужчинами в военной экипировке и синими повязками на фоне бронемашины, с подписью «Ребята в Курске». Геолокационные данные указывают на то, что фото было сделано в Курской области, что подтверждает присутствие компании в зоне конфликта.

МИД РФ заявил, что участие американской ЧВК в атаках на Курскую область указывает на вовлеченность США в конфликт как непосредственной стороны. Российское ведомство подчеркнуло, что наемники становятся законными военными целями и пообещало провести следственные действия против американских граждан в соответствии с УК РФ.

Ранее временный поверенный США в МИД России выразил протест по поводу участия наемников в конфликте. В социальных сетях основателя ЧВК Деррика Бэйлса также обнаружены снимки, подтверждающие активность компании на Украине с 2022 года.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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«Заберите деньги, верните сына»: украинцы взмолились о своих бойцах
Украина.Ру: в Киеве прошел массовый митинг сторонников «Азова*»
21 августа 2024, 06:41

В столице Украины состоялся крупный митинг сторонников националистической группы «Азов*». Мероприятие было организовано на фоне увеличения числа жертв среди бойцов группировки в результате военной специальной операции (СВО) на востоке Украины.
Митингующие требовали возврата пленных членов «Азова*» на родину и выражали недовольство по поводу растущих потерь среди националистов , сообщается в Telegram-канале издания Украина.Ру. Протестующие скандировали лозунги, такие как «Верните пленных домой» и «Заберите деньги, верните сына».

По информации источников, митинг прошел в Киеве, но его освещение в украинских СМИ было ограниченным. Это вызвало подозрения о возможных попытках властей замалчивать проблемы, связанные с группировкой «Азов*».

Отметим, что российские силы неоднократно сталкивались с бойцами «Азова*» в ходе боевых действий. Недавно сообщалось о победе российских подразделений над несколькими бригадами ВСУ, включая полк спецназначения «Азов*».

* признан террористической и экстремистской организацией в России.

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#всу
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Мать и дочь из Курской области бежали 20 км по полям, спасаясь от атак ВСУ
Жительница Курской области шла 20 км по полям, чтобы спастись от ВСУ
21 августа 2024, 05:30

Фото: istock/~UserGI15633745

Жительница Курской области Ирина Кириченко поделилась своей историей о том, как ей и ее матери пришлось пройти 20 километров по полям и посадкам. Так они пытались вырваться из приграничного села Черкасское Поречное, подвергшегося атаке со стороны ВСУ.
Ирина и ее мать скрывались в погребе своего села в течение недели, числясь без вести пропавшими. По словам Ирины, после атаки они долго не решались покинуть дом, опасаясь за свою безопасность. Ее рассказ привел РИА Новости.

«Я расплакалась, мама побоялась за меня. Она сказала: "Если бы не ты, я бы осталась тут, моя цель — вывести тебя в первую очередь"», — рассказала Ирина.
После нескольких дней пребывания в укрытии и осознания опасности, женщины собрали необходимые вещи, переоделись в темно-зеленую одежду для маскировки и
отправились в путь, прячась от дронов, патрулирующих территорию.

«Мы шли километров 20. Дроны летали, и мы прятались. Всё время казалось, что кто-то за нами гонится… Мы видели, как кто-то сидел в посадках,» — добавила девушка.

На пути им удалось поймать попутку от местного жителя, который довез их до села Клыково, где они смогли связаться с родственниками.

Напомним, что украинские военные вторглись в Курскую область утром 6 августа. С тех пор в приграничной зоне продолжаются активные боевые действия. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов ранее сообщил, что ВСУ планировали захватить Курск, чтобы усилить свои позиции в переговорах.

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Торговки и сиделки становятся шахтерами: стало известно, как на Украине живут без мужчин
NYT: На Украине из-за мобилизации в шахтах начали работать женщины
21 августа 2024, 04:58

Фото: istock/Adam88xx

В условиях кадрового дефицита, вызванного массовыми призывами в армию, в шахтах Днепропетровщины и в населённом пункте Покровск трудятся гражданки женского пола, ранее занимавшиеся торговлей и уходом за больными.
В результате мобилизационных мероприятий, проводимых украинскими властями, в шахтах Украины начали работать женщины. Об этом сообщает издание New York Times.

По информации NYT, такое решение было принято для поддержания добычи полезных ископаемых и обеспечения работы энергетического сектора страны. Проблемы с поставками электроэнергии стали следствием того, что значительное число работников энергетической отрасли было направлено на фронт в составе ВС Украины.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ночных атаках боевиков киевского режима на несколько посёлков региона. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил в своём Telegram-канале, что украинские военные описывают текущую ситуацию в Курской области как «ад» и просят о помощи, включая психологическую.

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