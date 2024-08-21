Стало известно количество погибших из-за атаки ВСУ на Курскую область

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Из-за атаки боевиков Вооруженных сил Украины на Курскую область более 30 человек погибли. Об этом сообщили в медицинских службах.
Кроме того, получили ранения 143 человека. Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 БПЛА над пятью регионами Российской Федерации. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
До этого стало известно, что ЧВК Forward Observation Group отказалась комментировать участие в операциях ВСУ, указав на запрет со стороны СБУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 БПЛА над пятью регионами Российской Федерации. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
До этого стало известно, что ЧВК Forward Observation Group отказалась комментировать участие в операциях ВСУ, указав на запрет со стороны СБУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова