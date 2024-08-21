В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника над Подольском

Фото: istock/sommersby
В интернете появились кадры момента уничтожения БПЛА Вооруженных сил Украины над подмосковным Подольском. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбили 10 беспилотников. Он подчеркнул, что попытка атаки на город была одной из самых масштабных за все время.
Первая информация о сбитом в Подольском городском округе БПЛА поступила около 03:00 по московскому времени. На опубликованных кадрах слышен звук работы мотора дрона, а затем виден огненный шар и слышны два взрыва.
Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 БПЛА над пятью регионами Российской Федерации. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
Читайте также:
ЧВК Forward Observation Group отказалась комментировать участие в операциях ВСУ
Появилась информация, что у боевиков ВСУ есть неуязвимый дрон
ВСУ бросили на позициях в Нью-Йорке (Новгородском) много западного оружия
Первая информация о сбитом в Подольском городском округе БПЛА поступила около 03:00 по московскому времени. На опубликованных кадрах слышен звук работы мотора дрона, а затем виден огненный шар и слышны два взрыва.
Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 БПЛА над пятью регионами Российской Федерации. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
Читайте также:
ЧВК Forward Observation Group отказалась комментировать участие в операциях ВСУ
Появилась информация, что у боевиков ВСУ есть неуязвимый дрон
ВСУ бросили на позициях в Нью-Йорке (Новгородском) много западного оружия
Дарья Осипова