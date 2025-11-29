В Госдуме назвали трех самых враждебных к России политиков
Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что враждебность западных политиков к России следует оценивать на основе их высказываний.
В интервью «Ленте.ру» она выделила тройку наиболее враждебно настроенных к РФ личностей: главу евродипломатии Урсулу фон дер Ляйен, верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас и президента Франции Эммануэля Макрона.
Журова отметила, что стоит судить о политических деятелях по совокупности их действий в отношении Российской Федерации. По ее мнению, эти политики проявляют наибольшую активность в антироссийской риторике.
Она также подчеркнула, что фон дер Ляйен и Каллас чаще всего делают негативные заявления или выдвигают странные предложения даже в контексте мирного урегулирования.
