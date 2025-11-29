29 ноября 2025, 11:30

Журова: Макрон, Каллас и фон дер Ляйен самые враждебные к России политики

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что враждебность западных политиков к России следует оценивать на основе их высказываний.