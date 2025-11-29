Зеленский отправил делегацию в США для обсуждения мирного плана Трампа

29 ноября 2025, 11:02

Bloomberg: делегация Украины вылетела в США для обсуждения плана Трампа

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украинская делегация отправилась в США, чтобы продолжить обсуждение мирного плана американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.





По его данным, высокопоставленные представители обеих стран проведут переговоры во Флориде. От Украины в них примут участие секретарь СНБО Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. От США на встрече будут присутствовать спецпредставитель Стив Уиткофф, бывший старший советник президента и его зять Джаред Кушнер.

«Украинская делегация направляется в США для дальнейшего обсуждения мирного плана, предложенного президентом Дональдом Трампом», — сказал собеседник агентства.