Успехи ВС РФ на Гуляйпольском направлении, зачистки в Дмитрове и Новосёловке: последние новости СВО на 29 ноября
На фронтах СВО отмечается успешное продвижение российских войск. На Сумском и Харьковском направлениях штурмовые группы улучшили тактические позиции, а на Покровском и Краснолиманском завершается зачистка освобожденных территорий. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьРоссийские штурмовые группы ведут наступление на нескольких участках в Сумской области, активно используя авиацию и тяжелые огнеметные системы для поражения выявленных позиций ВСУ. За последние сутки им удалось улучшить свои тактические позиции, продвинувшись вперед на ряде участков.
Украинская сторона предпринимает ответные меры: с Волчанского направления в этот район начата переброска подразделений 4-го пограничного отряда. Кроме того, на левом фланге была зафиксирована одна контратака сил противника, которая была отбита без успеха и с потерями для атакующих.
Харьковская областьНа Харьковском направлении подразделения российских войск продолжают наращивать тактический успех, развивая наступление в районе Волчанска и на прилегающих территориях. Противник, неся потери, местами оказывает очаговое сопротивление, однако отмечаются случаи сдачи его военнослужащих в плен.
На левом берегу реки Волчья российскими подразделениями было улучшено положение на нескольких участках. В районе Вильчи наступающим частям ВС РФ удалось закрепиться на новых рубежах.
В окрестностях населенного пункта Бугаевка высокоточным ударом с воздуха был уничтожен командный пункт спецбатальона «Шквал» 57-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. В результате поражения ликвидирован один из заместителей начальника штаба батальона.
Северское направлениеНа данном направлении продолжаются активные наступательные действия российских войск, направленные на улучшение тактического положения и создание угрозы окружения для группировки противника. На южном участке направления российские подразделения развивают наступление в сторону Никифоровки с двух направлений — от Васюковки и Пазено. Целью данных маневров является создание условий для изоляции украинских подразделений в районах Хромного и Бондарного. На северном фланге ВС РФ продолжают оказывать давление на обороняющиеся силы ВСУ, постепенно оттесняя их от реки Северский Донец в направлении Закотного. Противник предпринимает попытки контратак из района Озёрного, однако они успешно отражаются.
Краснолиманское направлениеНа данном участке фронта отмечается планомерное улучшение позиций ВС РФ. Восточные подступы к Красному Лиману находятся под постоянным давлением российских военных. В районе населенного пункта Ставки завершается процесс вытеснения остатков украинских формирований. Одновременно с этим продолжается зачистка южного квартала Новосёловки от сохраняющих сопротивление групп противника. Под давлением российских сил противник вынужденно отступает за линию укреплений, которые были созданы на берегу реки Оскол в районе Лозовая-Рубцы.
Гуляйпольское направлениеРоссийские штурмовые подразделения продолжают атаки вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое и Червоное, а также в направлениях Доброполья, Прилук и Варваровки. Преследуя отходящие из районов Зелёного Гая и Червоного части противника, российские подразделения сумели закрепиться в юго-восточных кварталах города Гуляйполе. Дополнительное давление на гарнизон противника оказывается и с юго-западного направления, что создаёт условия для возможного охвата городской черты. Параллельно был расширен контроль над плацдармом в лесном массиве за рекой Волчья в районе Сосновки. Также зафиксировано продвижение на участке восточнее Орестополя.
Покровское направлениеНа данном направлении отмечается продвижение российских частей в направлении населенного пункта Гришино, где уже идут бои на юго-восточных подступах. Особое внимание уделяется операции вокруг Димитрова (Мирнограда), где продолжается зачистка южного сектора. Российские бойцы установили контроль над территорией шахты «Центральная», а в Родинском ведется ликвидация заблокированной группировки противника.
На севере направления ВС РФ успешно ликвидирован вражеский «карман» западнее Шахово. Российские войска усиливают давление на Софиевку с южного и восточного направлений. Отмечено закрепление штурмовых групп РФ в хуторе Запорожский, что позволяет сохранить плотное кольцо вокруг Димитрова. Ближайшей оперативной целью является освобождение Торецкого и Софиевки, что откроет возможности для движения в сторону Дружковки — ключевого узла обороны ВСУ в этой части Донбасса.