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Для мирного урегулирования конфликта Украина должна сложить оружие и установить легитимную власть, избранную народом. Такое заявление сделал депутат Госдумы Александр Толмачев.
«Переговоры с человеком, возглавляющим террористическую структуру, атакующую мирные города, возможны только в воспаленных фантазиях тех, кто имеет серьезные проблемы в психиатрической сфере. Напомню, что полномочия Зеленского истекли еще в мае. Сегодня его подпись не имеет силы, а планы или измышления — просто пшик», — заявил Толмачев в беседе с NEWS.ru.
По его словам, «мирный план» Зеленского для России является бессмысленным. Депутат считает, что если украинские власти действительно хотят мирно урегулировать конфликт, то для этого Украина в первую очередь должна сложить оружие. Только в этом случае переговоры будут иметь смысл.
Кроме того, Толмачев подчеркнул, что на Украине для проведения мирных переговоров должна установиться легитимная власть, избранная народом.
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