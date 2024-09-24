В Госдуме назвали условия для начала мирных переговоров с Украиной

Ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило о проведенной атаке ракетами на транспортно-логистическую базу «Амос» и завод по производству взрывчатых веществ, расположенные в районе населенного пункта Зихрон-Яаков на севере Израиля, в ночь на вторник. Об этом информирует РИА Новости.