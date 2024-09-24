Президент Чехии высказал неожиданное мнение об СВО

Фото: istock/Konoplytska
Президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что Украине следует смириться с вероятной потерей части своих территорий в ходе текущего конфликта. Он заявил, что сейчас настало время для украинских властей и их сторонников «взглянуть в лицо реальности и принимать соответствующие решения».
По словам Павла, «Украине надо быть более реалистичной. Вероятным результатом конфликта станет то, что некоторые территории останутся под контролем РФ». Это заявление было сделано в интервью изданию The New York Times.
Ранее чешский президент также охарактеризовал как иллюзорную идею украинского лидера Владимира Зеленского о возможности достижения «справедливого мира» без учета текущих реалий. Павел подчеркнул, что переговоры о мире, которые бы не включали Россию, не имеют смысла и требуют переосмысления подходов со стороны украинского руководства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил критическую важность предстоящих месяцев для определения исхода военного конфликта. Об этом он заявил на церемонии вручения награды Американской академии достижений.
Читайте также:
Алаудинов заявил о выведении бойцов из окружения в Курской области
Гросси: МАГАТЭ готово направить специалистов на Курскую АЭС
Потери ВСУ в Курской области: генерал Алаудинов назвал цифры
Ранее чешский президент также охарактеризовал как иллюзорную идею украинского лидера Владимира Зеленского о возможности достижения «справедливого мира» без учета текущих реалий. Павел подчеркнул, что переговоры о мире, которые бы не включали Россию, не имеют смысла и требуют переосмысления подходов со стороны украинского руководства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил критическую важность предстоящих месяцев для определения исхода военного конфликта. Об этом он заявил на церемонии вручения награды Американской академии достижений.
Читайте также:
Алаудинов заявил о выведении бойцов из окружения в Курской области
Гросси: МАГАТЭ готово направить специалистов на Курскую АЭС
Потери ВСУ в Курской области: генерал Алаудинов назвал цифры
Елена Перлова