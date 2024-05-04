В Госдуме обсудят подготовку к утверждению кандидатур министров и вице-премьеров

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Совет Государственной думы рассмотрит вопрос о подготовке процедур утверждения кандидатур премьер-министра, вице-премьеров и членов Кабинета министров. Заседание совета пройдёт 6 мая.
Его повестка опубликована в электронной базе нижней палаты парламента. Предложение по повестке к заседанию подготовлена комитетом Государственной думы по контролю. На рассмотрение Совета Госдумы будут внесены предложения по процедуре рассмотрения вопроса об утверждении кандидатуры премьер-министра, а также процедуре рассмотрения на заседании Госдумы вопросов об утверждении кандидатур его заместителей и федеральных министров.
По результатам проведения заседаний ответственным комитетам Государственной думы предлагается принять соответствующие решения.
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Александр Бойцов