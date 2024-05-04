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В Госдуме обсудят подготовку к утверждению кандидатур министров и вице-премьеров

04 мая 2024, 12:40
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Совет Государственной думы рассмотрит вопрос о подготовке процедур утверждения кандидатур премьер-министра, вице-премьеров и членов Кабинета министров. Заседание совета пройдёт 6 мая.


Его повестка опубликована в электронной базе нижней палаты парламента. Предложение по повестке к заседанию подготовлена комитетом Государственной думы по контролю. На рассмотрение Совета Госдумы будут внесены предложения по процедуре рассмотрения вопроса об утверждении кандидатуры премьер-министра, а также процедуре рассмотрения на заседании Госдумы вопросов об утверждении кандидатур его заместителей и федеральных министров.

По результатам проведения заседаний ответственным комитетам Государственной думы предлагается принять соответствующие решения.

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#госдума
#премьер-министр
#заседание
Стала известна дата визита Путина в Китай
Bloomberg: визит Владимира Путина в Китай запланирован на 15-16 мая
04 мая 2024, 12:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин совершит официальный визит в Китай 15–16 мая, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
Ожидается, что во время этой поездки Владимир Путин сфокусируется на увеличении объемов торговли между Россией и Китаем.

Последний раз Владимир Путин посетил Китай в октябре прошлого года в рамках форума «Один пояс — один путь». В конце апреля этого года он подтвердил свои планы на майскую поездку, но конкретные даты тогда не назывались. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, точная дата визита будет объявлена позднее.

Агентство отмечает, что визит Путина в Китай состоится после его инаугурации 7 мая и поездки председателя КНР Си Цзиньпина в Европу, запланированной с 5 по 10 мая. В ходе этого тура Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию. Предполагается, что во время визита Путина в Китай может быть поднят вопрос о необходимости увеличения торговых объемов между двумя странами, которые в марте сократились на 16%.

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#аэрофлот
#поездки
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Захарова: Учения НАТО Steadfast Defender говорят о подготовке к конфликту с РФ
04 мая 2024, 12:11

Фото: пресс-служба МИД РФ

Проводимые НАТО учения Steadfast Defender свидетельствуют о том, что Североатлантический альянс готовится к потенциальному конфликту с Россией. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Её комментарий опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. Дипломат подчёркивает, что проходящие в данный момент у границ России учения — крупнейшие со времён «холодной войны». Сценарий манёвров альянса предусматривает задействование всех видов вооружений, в том числе гибридных и обычных, а также отработку коалиционных действий против России.

Исходя из этого, считает спикер российского МИД, налицо тот факт, что НАТО всерьёз готовятся к «потенциальному конфликту» с Россией. Захарова также отметила, что высокопоставленные представители военного блока особо и не скрывают этого.

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#конфликт
#россия
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В Госдуме заявили о попытках создать негативный фон вокруг инаугурации Путина
04 мая 2024, 11:38

Фото: istockphoto/Fotokot197

В настоящее время фиксируются попытки неправительственных организаций и СМИ из недружественных стран, а также иноагентов, создать негативный фон вокруг инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина.
Об этом заявил глава Комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарёв. Он сообщил, что ранее геополитические противники России не сумели повлиять на волеизъявление граждан в ходе президентских выборов, а теперь решили показать «якобы недовольных россиян из числа беглых иноагентов и оппозиционеров и находящихся на содержании Запада журналистов».

Пискарёв также сообщил о планирующихся акциях протеста у посольств России в странах Евросоюза и НАТО. По информации комиссии, активистам раздаются заранее подготовленные листовки и плакаты с антироссийскими лозунгами. Председатель комиссии подчеркнул, что никакого влияния на ситуацию в стране эти «флешмобы» оказать не могут. Инаугурация президента пройдёт при полной поддержке граждан, которые сделали свой выбор в пользу сильной России и сильного президента, заключил Пискарёв.

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Названа дата инаугурации президента России
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#президент
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Президент Сербии Вучич призвал мир прислушаться к мирным инициативам КНР
04 мая 2024, 10:12

Фото: сайт Кремля

Люди во всём мире возлагают большие надежды на председателя КНР Си Цзиньпина, надеясь что его мирные инициативы будут способствовать завершению конфликтов. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.
В интервью Центральному телевидению Китая он охарактеризовал китайского лидера как сильного политика, который безусловно способен внести значительный вклад в прекращение ряда войн и установление прочного мира. Вучич призвал страны мира прислушиваться к мнению председателя КНР и быть готовыми идти на компромиссы ради урегулирования конфликтов дипломатическими методами.

Накануне визита Си Цзиньпина в Белград президент Сербии подчеркнул, что достижение мира и спокойствия отвечают всеобщим интересам, а усилия китайского лидера в этом направлении способны принести результат, если будут поддержаны главами других государств.

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#конфликт
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«Трибуналу быть»: Сенатор Кастюкевич указал на судьбу Макрона
Кастюкевич: Слова Макрона о вводе войск на Украину — это игра в бисер
04 мая 2024, 09:34

Фото: Официальный сайт Кремля

Слова французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину — это игра в бисер, об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в интервью для РИА Новости.
В интервью для британского издания Economist Макрон заявил, что не исключает ввода войск на Украину, если российской армии удастся прорвать оборону ВСУ и зайти слишком далеко. Он также отметил, что некоторые западные коллеги якобы согласились с его решением.

«Для Макрона подобные заявления — игра в бисер. Но пока они упражняются в словоблудии, мы будем планомерно добиваться целей и задач СВО», — считает Кастюкевич.

Сенатор подчеркнул, что те, кто оправдывает действия фашистов и собирается помочь им в осуществлении преступлений, рано или поздно окажутся вместе с ними на скамье подсудимых. «Трибуналу быть», — заключил Кастюкевич.

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В Аргентине назвали клеветой слова испанского министра о приёме «веществ» Милеем
04 мая 2024, 09:24

Фото: istockphoto/HStocks

Аргентина отвергла «клеветнические и оскорбительные» высказывания министра транспорта Испании Оскара Пуэнте в адрес президента Хавьера Милея. Ранее испанский министр предположил, что тот находится под влиянием определённых веществ.
Кроме того, Пуэнте назвал аргентинского президента «очень плохим человеком». Канцлер главы государства в ответ на это написал в социальной сети X (бывший Twitter), что у испанских властей есть более важные проблемы, чем «клеветнические» высказывания в адрес Милея. Например, обвинения в коррупции, выдвинутые против жены премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Ранее министр транспорта Испании Оскар Пуэнте, обращаясь к молодым людям, посоветовал им оставаться самими собой, добавив, что есть много очень плохих людей, которые, оставаясь собой, достигли вершины. В качестве примеров он привёл экс-президента США Дональда Трампа и президента Аргентины Хавьера Милей. Пуэнте добавил, что, слушая выступление Милея, не мог понять, говорит он после приёма каких-то «веществ» или до сих пор находится под их влиянием.

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#сша
#министр
#twitter
#испания
#аргентина
#президент
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«Бесперспективно»: В Белоруссии поставили крест на швейцарском саммите по Украине
МИД Белоруссии: Саммит по Украине в Швейцарии бесперспективен без участия РФ
04 мая 2024, 08:58

Фото: iStock/william87

Мирный саммит Швейцарии по Украине без участия России не имеет никакого смысла, с таким заявлением выступил глава белорусского МИД Сергей Алейник в интервью для РИА Новости.
«Я бы отметил бесперспективность тех инициатив, которые буквально на днях звучали из Швейцарии по созыву мирного саммита, мирной конференции по Украине без участия России», — прокомментировал ситуацию Алейник.

По его словам, Белоруссия также не получала приглашения на Швейцарский саммит. Алейник убеждён, что любые обсуждения вопросов европейской безопасности не имеют никакого смысла без участия в них Москвы и Минска.

Напомним, ранее Швейцария разблокировала более 318 миллионов долларов российских активов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#белоруссия
#россия
#саммит
#швейцария
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Посол Антонов объяснил заявления США о причастности России к кибератакам
Посол Антонов связал заявления США о причастности РФ к кибератакам с выборами
04 мая 2024, 07:25

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Утверждения госдепартамента США о причастности российских спецслужб к кибератакам в Европе — лживая пропаганда. Подобная активность в Соединённых Штатах будет только усиливаться по мере приближения президентских выборов.
Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Накануне американский госдепартамент, вслед за Германией, приписал серию хакерских атак в Европе группе APT28, якобы связанной с российскими спецслужбами, в частности, с Главным управлением разведки (ГУР). Российский дипломат отметил, что это является очередным свидетельством непреодолимого желания Вашингтона обвинить Россию во всех смертных грехах.

В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, Антонов подчеркнул, что РФ неоднократно призывала американцев в случае возникновения каких-либо подозрений обращаться по официальным каналам с предоставлением соответствующих фактов и доказательств, а не заниматься «мегафонной дипломатией». Российский посол предположил, что с приближением выборов подобные инсинуации будут учащаться, чтобы отвлечь американских избирателей от насущных внутренних проблем.

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#хакер
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Алжир запросил проведение закрытого заседания Совбеза ООН по массовым захоронениям в Газе
Алжир запросил на 7 мая заседание СБ ООН по массовым захоронениям в Газе
04 мая 2024, 06:12

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Алжир запросил проведение yf вторник, 7 мая, заседание Совета Безопасности ООН по вопросу массовых захоронений в секторе Газа, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Совета Безопасности.
Уточняется, что консультации по этому вопросу будут закрыты для общественности.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя призвал провести независимое международное расследование по факту обнаружения массовых захоронений в секторе Газа.

В конце апреля стало известно, что в массовом захоронении на территории медицинского учреждения Насер в городе Хан-Юнис в секторе Газа были обнаружены тела не менее 180 человек. В массовом захоронении, созданном израильской армией, были найдены тела мужчин, женщин и детей.

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#израиль
#сектор газа
#оон
#заседание
#россия
#василий небензя
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