В Госдуме объяснили, как отразятся пошлины Трампа на экономике Европы

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Новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, добавляют проблем и так «буксующей» экономике Европы, которая страдает от растущей инфляции, сворачивания производств и неконтролируемого потока мигрантов. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его мнению, ответные тарифы ЕС нанесут удар и по самому союзу.
«В ЕС, в составе которого немало стран-экспортеров в США, <…> решили сделать ход конем, приняв решение о контрмерах в отношении Соединенных Штатов. Однако каким бы ни был ответ Евросоюза и в каких бы американских товарах они себе ни отказывали, им стоит помнить, что именно Штаты до сих пор оставались крупнейшим поставщиком и торговым партнером для ЕС, а вовсе не наоборот», — пояснил парламентарий в беседе с RT.В свою очередь эксперт Института фондового рынка и управления, экономист Михаил Беляев раскрыл цели Трампа при введении новых пошлин. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик пояснил, что тарифы — единственное, что может спасти США от дефолта из-за высокого госдолга.
«Долг у них — 36 с лишним триллионов долларов. На его ежегодное обслуживание — только на уплату процентов и погашение долями — приходится вываливать под триллион долларов. Бюджетный дефицит около двух триллионов. То есть сейчас это уже совершенно невыносимо», — считает Беляев.Читайте также:
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