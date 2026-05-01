В Госдуме объяснили коррупцией план Европы создать новый военный альянс
Инициатива Великобритании создать объединенные военно-морские силы (ВМС) десяти стран Европы для «сдерживания» РФ предполагает заработок денег оружейным лобби Брюсселя. Об этом «Газете.Ru» сообщил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
По его словам, конфликт с Россией стал предлогом для европейских правительств для того, чтобы повысить налоги и сборы со своих граждан. Военные приготовления уже заметны повсюду: заводы и фабрики переоборудуются для производства вооружений.
Все эти огромные расходы, которые поддерживают интересы оружейных корпораций, оправдываются наличием угрозы со стороны РФ, которая якобы готовится к нападению. Под этим предлогом создаются многочисленные ненужные структуры, такие как объединённый европейский флот. Дополнительные средства, выделенные на эти проекты, тут же оседают в карманах тех, кто их инициировал, отметил парламентарий.
Ранее генерал Гвин Дженкинс, возглавляющий британский военно-морской флот, заявил, что Великобритания и ещё девять европейских стран намерены создать объединённые военно-морские силы для противодействия потенциальным угрозам со стороны России на севере континента.
