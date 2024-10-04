Депутат Госдумы Дмитрий Белик призвал украинцев опасаться дальнейшей интеграции с НАТО, сравнив заявление нового генерального секретаря альянса Марка Рютте с «дарами данайцев».
Белик высказал мнение, что обещания Запада таят в себе обман и опасность для Украины.
Ранее во время необъявленного визита в Киев Рютте заявил, что Украина однажды станет полноправным членом НАТО, подчеркнув, что Россия не имеет права вето в этом вопросе. Однако, как отметил депутат, сроки присоединения остаются неопределенными, что свидетельствует о туманных перспективах для Украины.
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Ранее во время необъявленного визита в Киев Рютте заявил, что Украина однажды станет полноправным членом НАТО, подчеркнув, что Россия не имеет права вето в этом вопросе. Однако, как отметил депутат, сроки присоединения остаются неопределенными, что свидетельствует о туманных перспективах для Украины.
«Генсек НАТО продолжает обещать украинцам будущее в альянсе, но эти слова не вызывают доверия даже у Владимира Зеленского», — сказал Белик. Он добавил, что путь Украины в НАТО «щедро полит кровью и разрушениями», что, по мнению депутата, стало следствием политики ее лидеров.Белик также провел параллель с античной историей о троянском коне, упомянув «дары данайцев» как символ коварства и скрытой угрозы, предупреждая о возможных последствиях для Украины при дальнейшем сближении с НАТО.
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Елена Перлова