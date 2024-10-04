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В Госдуме объяснили, почему обещания НАТО могут стать катастрофой для Украины

Депутат Белик призвал украинцев опасаться интеграции с НАТО
04 октября 2024, 05:00

Депутат Госдумы Дмитрий Белик призвал украинцев опасаться дальнейшей интеграции с НАТО, сравнив заявление нового генерального секретаря альянса Марка Рютте с «дарами данайцев».
Белик высказал мнение, что обещания Запада таят в себе обман и опасность для Украины.

Ранее во время необъявленного визита в Киев Рютте заявил, что Украина однажды станет полноправным членом НАТО, подчеркнув, что Россия не имеет права вето в этом вопросе. Однако, как отметил депутат, сроки присоединения остаются неопределенными, что свидетельствует о туманных перспективах для Украины.



«Генсек НАТО продолжает обещать украинцам будущее в альянсе, но эти слова не вызывают доверия даже у Владимира Зеленского», — сказал Белик. Он добавил, что путь Украины в НАТО «щедро полит кровью и разрушениями», что, по мнению депутата, стало следствием политики ее лидеров.
Белик также провел параллель с античной историей о троянском коне, упомянув «дары данайцев» как символ коварства и скрытой угрозы, предупреждая о возможных последствиях для Украины при дальнейшем сближении с НАТО.

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NYT: здоровье Трампа вызывает вопросы, на которые его штаб не хочет отвечать
04 октября 2024, 05:30

Фото: Сайт Кремля

Здоровье кандидата в президенты США Дональда Трампа вызывает опасения, о которых его штаб предпочитает не говорить, пишет New York Times.
Эксперты указывают на возможные риски, связанные с возрастом Трампа, его сердечно-сосудистой системой, последствиями покушения в июле и снижением когнитивных функций.

Медики также обратили внимание на его индекс массы тела, который близок к диагностическим критериям ожирения, и повышенный уровень холестерина, выявленный ранее. При этом последняя медицинская информация о состоянии здоровья Трампа была опубликована еще в 2018 году, когда он занимал пост президента.

Трамп неоднократно обещал раскрыть данные о своем здоровье, в том числе после перенесенной в 2020 году инфекции COVID-19 и покушения, но его команда так и не предоставила новых сведений. Это вызывает критику на фоне предстоящих выборов, которые пройдут 5 ноября 2024 года.

Если Трамп победит, к концу своего президентского срока он станет старейшим лидером в истории США, превзойдя возраст действующего президента Джо Байдена на момент его инаугурации.

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В США заканчивается важный вид оружия
Запас дальнобойных ракет США и их союзников ограничен, заявили в Пентагоне
04 октября 2024, 05:15

Фото: istock/dangutsu

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что запас дальнобойных ракет на складах США ограничен, и передача этих вооружений Киеву возможна только без ущерба для боеготовности США.
«У нас ограниченный запас дальнобойных ракет, и только несколько стран обладают ими. Мы всегда должны оценивать нашу боевую готовность, когда принимаем решения», — подчеркнула Сингх на пресс-брифинге.
Тем временем, Россия продолжает выражать недовольство поставками вооружений Украине, считая их препятствием для урегулирования конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что такие поставки вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Он также добавил, что любые грузы с оружием для
Украины станут законной целью для России.

Кремль подчеркивает, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и может иметь негативные последствия для ситуации в регионе.

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Зеленский взбесился: президент Украины угрожает Западу
L’Express: Зеленский теряет терпение из-за медлительности Запада
04 октября 2024, 03:22

Владимир Зеленский всё больше выражает недовольство западными союзниками, критикуя их за медлительность в поставках ракет дальнего действия для Украины.
«Зеленский теряет терпение в отношении своих союзников. 3 октября он подчеркнул недовольство, накопившееся за последние месяцы, обвинив Запад в затягивании поставок ракет большой дальности», — говорится в статье французского издания L’Express.
Эти замечания прозвучали после встречи президента Украины с новым генсеком НАТО Марком Рютте, который посетил Киев с необъявленным визитом. Зеленский также признал, что союзники пока не готовы сбивать российские ракеты и беспилотники, а перспектива вступления Украины в НАТО сталкивается с трудностями.

Ранее Зеленский неоднократно требовал разрешить Украине наносить удары вглубь России с помощью западного оружия, однако США по-прежнему отказываются изменить свой подход к этому вопросу.

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#всу
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#киев
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Антонов: США ведут мир к ядерному конфликту
Антонов: США провоцируют к ядерный конфликт, поощряя удары Украины по России
04 октября 2024, 02:38

Фото: istock/KREMLL

США, поощряя Киев использовать американское оружие для ударов по российской территории, фактически прокладывают путь к ядерному конфликту, сказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Об этом дипломат заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. Антонов подчеркнул, что действия Вашингтона по предоставлению Украине дальнобойных систем для атак вглубь России ведут к серьёзной эскалации конфликта.

«Это не просто эскалация, это дорога к ядерному конфликту», — отметил посол.
Он также подчеркнул важность предотвращения ядерной войны, поскольку в таком конфликте не будет победителей, и необходимо сделать всё возможное, чтобы избежать катастрофы.

Ранее сообщалось, что сотрудникам украинских военкоматов угрожают отправкой на передовую за несоблюдение планов по мобилизации, сообщает газета Times со ссылкой на источник в одном из военкоматов Одессы. По данным издания, руководство территориальных центров комплектования (ТЦК) давит на работников, требуя выполнения мобилизационных задач, несмотря на трудности.

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Госдеп США опасается, что Израиль растянет силы на два фронта
Миллер: США опасаются, что Израиль растянет силы на два фронта
03 октября 2024, 22:42

Фото: istockphoto/Kiyoshi Tanno

США опасаются, что Израиль может растянуть свои силы на два фронта, ведь это может привести к появлению новых горячих точек. Об этом в рамках брифинга сообщил журналистам глава пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер.
«Нет наша оценка не изменилась, <...> но она немного сложнее, [чем это отражено в вопросе]», — прокомментировал он вопрос, продолжают ли Штаты опасаться растягивания Израилем сил.
Миллер заключил, что дополнительная напряженность спровоцирует дестабилизацию Западного берега Иордана.

«…чем дольше продолжается конфликт, тем выше риск возникновения дополнительных конфликтов, что поставит израильские службы безопасности в очень напряженную ситуацию», — резюмировал представитель Госдепа США.
Ранее сообщалось, что израильские танки атаковали сирийскую провинцию Кунейтра. В частности, главную автомагистраль.

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Танки Израиля бьют по главной автомагистрали в провинции Кунейтра в Сирии
РИА Новости: провинцию Кунейтра в Сирии атакуют танки Израиля
03 октября 2024, 22:18

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Танки Израиля ударили по главной автомагистрали сирийской провинции Кунейтра, передает РИА Новости, ссылаясь на источник.
«Израильские танки открыли огонь по трассе Кунейтра - Бир Аджам на западе провинции Кунейтра», — прокомментировал собеседник журналистам.
Информатор добавил, что танки стреляют из Тель-Фарес на захваченных Голанских высотах.

«Территория, которая подверглась обстрелу, находится на расстоянии от (одного — прим. ред.) километра до трех от пограничной линии», — резюмировал он.
Ранее аналитик Фархад Ибрагимов рассказывал, какие цели преследует Израиль в текущей обстановке на Ближнем Востоке. Отмечалось, что речь шла о неких провокациях Ирана с израильской стороны.

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#мир
#израиль
#сирия
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#война
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США выступили к Ирану с одной просьбой
Baghdadtoday: США попросили Иран не бить по американским базам
03 октября 2024, 21:37

Фото: istockphoto/Tatsiana Niamera

США просили Иран не трогать американские военные базы незадолго до массированной ракетной атаки на Израиль в минувший вторник, 1 октября. Об этом сообщает Baghdadtoday.
«Вашингтон был обеспокоен тем, что Иран или приближенные к нему группировки могли атаковать американские базы. США предприняли все меры предосторожности, готовясь к любому стремительному развитию событий», — сказано в материале.

По данным журналистов, Вашингтон отправил срочные сообщения в количестве аж трех штук за полчаса, когда Иран готовился бить по ЦАХАЛу (армия Израиля). Ракеты пускали с пяти-шести баз вглубь израильских территорий.

Иран негативно отреагировал на ликвидацию ЦАХАЛом генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы. Представители иранского руководства заявляли, что такие действия приведут к «уничтожению» Израиля.

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В Британии заподозрили Нетаньяху в слежке через туалет
Борис Джонсон: Нетаньяху оставил в ванной комнате прослушку
03 октября 2024, 20:57

Фото: istockphoto/nevenmn

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху якобы оставил в ванной комнате экс-руководителя британского правительства Бориса Джонсона прослушку. Как пишет издание The Telegraph, устройство вскоре нашли британские силовики. Журналисты сослались на мемуары Джонсона.
«Джонсон утверждает, что, когда премьер-министр Израиля посетил его ведомство в 2017 году, его служба безопасности обнаружила подслушивающие устройства в туалетах после того, как он ими воспользовался. По его словам, во время их встречи в старом офисе Нетаньяху (...) извинился и отлучился в туалет», — сказано в статье.
Вместе с тем Борис Джонсон отказался уточнить детали журналистам. Публицисты подчеркнули, что семь лет назад Израиль уже сталкивался с обвинениями в свой адрес по поводу прослушки в Белого дома.

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#мир
#великобритания
#израиль
#биньямин нетаньяху
#новости
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Политолог Ибрагимов объяснил цели Израиля в нынешней ситуации на Ближнем Востоке
Политолог Ибрагимов обвинил Израиль в желании большой войны на Ближнем Востоке
03 октября 2024, 18:01

Фото: iStock/e-crow

Политолог, преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов заявил, что Израиль давно провоцировал Иран для разжигания большой войны на Ближнем Востоке ради создания западной коалиции в регионе.
«Поведение Израиля указывает на то, что они просто хотят полномасштабной войны, а сами воевать не хотят. Хотят, чтобы началась большая война, и чтобы западная коалиция была сформирована на Ближнем Востоке против Ирана, и это всё – вокруг наших границ», – отметил в беседе с «Царьградом» Ибрагимов.

До этого стало известно о семье тунисцев, которые оказались разлучены из-за атак Израиля в Бейруте. Так, Марием, мать двоих детей, сейчас находится в обстреливаемом городе, ожидая возможности вернуться на родину.

«Я не в безопасности, потому что всегда израильская армия атакует. Бомбы наносят серьёзные травмы. Моя семья в Тунисе очень обеспокоена нашей ситуацией, потому что она катастрофическая», — поделилась в беседе с корреспондентом RT Басем Шебби женщина.

Ранее житель сектора Газа Самех Сухейль рассказал об ударе израильского дрона по рынку в лагере палестинских беженцев «Бурейдж», который произошёл 30 сентября.

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