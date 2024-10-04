Сотрудникам украинских военкоматов угрожают отправкой на передовую за несоблюдение планов по мобилизации, сообщает газета Times со ссылкой на источник в одном из военкоматов Одессы.
По данным издания, руководство территориальных центров комплектования (ТЦК) давит на работников, требуя выполнения мобилизационных задач, несмотря на трудности. Источник отметил, что менее 20% необходимого количества призывников удаётся набрать. Он объясняет провал коррупцией, нехваткой кадров, неэффективностью управления и общим недовольством в системе.
Также сообщается, что значительная часть мобилизованных больны тяжёлыми заболеваниями, включая ВИЧ, туберкулёз и гепатит, что препятствует их отправке на фронт. В этой связи работник военкомата призвал НАТО создать специальное подразделение для надзора за мобилизацией и обеспечить дополнительное финансирование для повышения зарплат украинских военных.
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