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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска захватили фортификационные сооружения в Угледаре, которые Вооружённые силы Украины готовили на протяжении почти десяти лет.
«Многое открылось после освобождения города — это многокилометровые подземные укрытия и переходы, которые использовались противником для обороны», — рассказал Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале.Ранее Министерство обороны России подтвердило, что украинские войска были вынуждены покинуть Угледар 2 октября, оставив подготовленные за годы укрепления, которые теперь находятся под контролем российских сил.
Ранее сообщалось, что два российских бронетранспортера БТР-82 успешно разгромили колонну из 19 бронеавтомобилей ВСУ на марше в Курской области. Инцидент произошел во время движения украинской техники по асфальтированной дороге в одном из населённых пунктов региона. Колонна украинских бронеавтомобилей с характерными треугольными знаками попала в засаду, организованную российскими войсками.
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Елена Перлова