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«Полностью стерта»: ВСУ раскрыли страшную потерю в Угледаре

Соскин: ВСУ потеряли 72-ю бригаду в Угледаре из-за решений Зеленского
04 октября 2024, 02:40

Украинские Вооруженные силы потеряли 72-ю отдельную механизированную бригаду в боях за Угледар, заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
«Уничтожена, по сути, выведена из строя очень серьёзная 72-я бригада. Её полностью стерли», — отметил Соскин, подчеркнув, что ответственность за эту потерю несёт Владимир Зеленский и его режим.
По словам Соскина, бригаде, отправленной в Угледар, не предоставили ни помощи, ни необходимой поддержки, включая ракетную, артиллерийскую и дроновую помощь. Военных, по его словам, «просто стирали и уничтожали», не давая покинуть позиции.



Ранее Министерство обороны России подтвердило, что российские войска взяли под контроль Угледар, который был ключевым опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении.

До этого стало известно, что сотрудникам украинских военкоматов угрожают отправкой на передовую за несоблюдение планов по мобилизации, сообщает газета Times со ссылкой на источник в одном из военкоматов Одессы. По данным издания, руководство территориальных центров комплектования (ТЦК) давит на работников, требуя выполнения мобилизационных задач, несмотря на трудности.

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#всу
#угледар
Сотрудникам украинских военкоматов угрожают отправкой на фронт за провал мобилизации
Times: украинцев пугают отправкой на фронт за низкие темпы мобилизации
04 октября 2024, 02:13

Сотрудникам украинских военкоматов угрожают отправкой на передовую за несоблюдение планов по мобилизации, сообщает газета Times со ссылкой на источник в одном из военкоматов Одессы.
По данным издания, руководство территориальных центров комплектования (ТЦК) давит на работников, требуя выполнения мобилизационных задач, несмотря на трудности. Источник отметил, что менее 20% необходимого количества призывников удаётся набрать. Он объясняет провал коррупцией, нехваткой кадров, неэффективностью управления и общим недовольством в системе.

Также сообщается, что значительная часть мобилизованных больны тяжёлыми заболеваниями, включая ВИЧ, туберкулёз и гепатит, что препятствует их отправке на фронт. В этой связи работник военкомата призвал НАТО создать специальное подразделение для надзора за мобилизацией и обеспечить дополнительное финансирование для повышения зарплат украинских военных.

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Российские войска захватили уникальные фортификации ВСУ, готовившиеся 10 лет
Пушилин: ВС РФ взяли под контроль фортификации ВСУ, созданные за 10 лет
04 октября 2024, 01:45

Фото: istock/Aleksandr Golubev

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска захватили фортификационные сооружения в Угледаре, которые Вооружённые силы Украины готовили на протяжении почти десяти лет.

«Многое открылось после освобождения города — это многокилометровые подземные укрытия и переходы, которые использовались противником для обороны», — рассказал Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале.
Ранее Министерство обороны России подтвердило, что украинские войска были вынуждены покинуть Угледар 2 октября, оставив подготовленные за годы укрепления, которые теперь находятся под контролем российских сил.

Ранее сообщалось, что два российских бронетранспортера БТР-82 успешно разгромили колонну из 19 бронеавтомобилей ВСУ на марше в Курской области. Инцидент произошел во время движения украинской техники по асфальтированной дороге в одном из населённых пунктов региона. Колонна украинских бронеавтомобилей с характерными треугольными знаками попала в засаду, организованную российскими войсками.

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#всу
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#угледар
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В Курской области российские БТР разгромили колонну ВСУ
04 октября 2024, 01:13

Фото: Минобороны РФ

Два российских бронетранспортера БТР-82 успешно разгромили колонну из 19 бронеавтомобилей ВСУ на марше в Курской области.
Инцидент произошел во время движения украинской техники по асфальтированной дороге в одном из населённых пунктов региона.

Колонна украинских бронеавтомобилей с характерными треугольными знаками попала в засаду, организованную российскими войсками. Два БТР открыли огонь по противнику, что привело к серьёзным потерям среди украинских машин. Попытки колонны прорваться оказались неудачными – часть техники была подбита, и солдаты ВСУ вынуждены были покинуть свои транспортные средства, спасаясь в лесопосадках.

Ранее российские штурмовые группы продолжали активные действия на других направлениях, захватывая в плен бойцов ВСУ в районе Угледара.

Ранее сообщалось, что ВС РФ помогают, примерно, 115 жителям освобожденного Угледара Донецкой народной республики. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Денис Пушилин.

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Медведев рассказал, как россиян будут призывать на СВО
Медведев: в России заработала комиссия по комплектованию армии контрактниками
03 октября 2024, 23:38

Дмитрий Медведев

Комиссия по комплектованию Вооружённых сил России контрактниками, созданная по указу президента РФ Владимира Путина, начала свою работу.
Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Медведев подчеркнул, что зачисление на контракт является единственной формой привлечения граждан к участию в специальной военной операции (СВО).

«Зачисление на контракт – единственная форма привлечения граждан России для участия в СВО», – отметил он.
Комиссия, по его словам, создана для обеспечения регулярного комплектования Вооружённых сил квалифицированными специалистами. Этот шаг направлен на укрепление обороноспособности страны и поддержку профессионального уровня армии в текущих условиях.

Ранее сообщалось, что ВС РФ помогают, примерно, 115 жителям освобожденного Угледара Донецкой народной республики. Там находятся порядка 115 гражданских лиц, им оказывают необходимую помощь.

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Пушилин: ВС РФ помогают жителям освобожденного Угледара, их примерно 115 человек
03 октября 2024, 22:43

Фото: istockphoto/zim286

ВС РФ помогают, примерно, 115 жителям освобожденного Угледара Донецкой народной республики. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Денис Пушилин.
«Что касается гражданского населения, там находятся порядка 115 лиц. Им оказывается со стороны военных вся необходимая помощь. В последующем данный функционал перейдет уже к профильным ведомствам ДНР», — сказал чиновник.

Ранее в Минобороны РФ официально подтвердили освобождение города от боевиков ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Тогда президент Владимир Путин объявил о начале боевых действий. Глава государства отмечал, что киевский режим осуществлял геноцид мирного населения в течение восьми лет.

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На Украине срывались оборонные контракты «Спецтехноэкспортом»
«УП»: «Спецтехноэкспорт» закупал вооружения по завышенному ценнику
03 октября 2024, 22:00

Фото: istockphoto/Wachira Wacharapathom

Компания «Спецтехноэкспорт», которую до недавних пор курировало Главное управление разведки Украины (ГУР), покупала оружие по завышенному ценнику и срывала оборонные контракты. Об этом пишут обозреватели «Украинской правды».
«Стоимость этих вооружений (которые закупал «Спецтехноэкспорт» — прим. ред.) часто в разы завышается, миллиардные контракты не всегда выполняются вовремя, а иногда случаются даже сделки с признаками мошенничества», — сказано в статье.
Журналисты разместили письмо главы «Спецтехноэкспорта» замминистру обороны украинской республики. В нем сказано, что компанией сорван целый ряд контрактов. «Спецтехноэкспорт» задолжал украинскому Минобороны практически 20 миллионов долларов.

Представители компании оправдались недобросовестностью зарубежных поставщиков. Кроме того, по информации издания, один минометный выстрел стоит в среднем до 560 евро по рынку, а «Спецтехноэкспорт» поставил ценник в 680 евро за выстрел.

Теперь компанией управляет Минобороны Украины.

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#украина
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#новости
#оборона
#война
#сво
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В США обвинили Зеленского в «свинстве» в Курской области
Капитан США Хо: отказ Зеленского убрать ВСУ из-под Курска вызывает недоумение
03 октября 2024, 21:18

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается вывести боевиков ВСУ из Курской области при их постоянных провалах, что вызывает недоумение. Такое мнение в разговоре с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive выразил отставной капитан американского Корпуса морской пехоты Мэттью Хо.
«Это вызывает недоумение. <...> Я думаю, что это просто свинство, упрямство, политическое безумие, что для них лучше потерять людей в этой мясорубке, чем потерять лицо», — прокомментировал собеседник.

Он добавил, что нападение ВСУ в Курской области являло собой политический трюк, направленный на то, чтобы выжать из Запада еще большую помощь. Однако те не стали поддерживать так называемый «план победы».

«Мы видели, как это произошло. Теперь у вас есть эти войска, <…> их медленно отрезают. <…> ВСУ застряли в России, просто истекая кровью», — заключил офицер.
Ранее сообщалось, что в Киеве паникуют из-за происходящего в зоне спецоперации.

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#сша
#россия
#украина
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#сво
#курская область
#всу
#владимир зеленский
#новости
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Глава СВР Нарышкин: Запад обсуждает идеи несоблюдения «красных линий» Москвы
03 октября 2024, 20:26

Фото: сайт Кремля

Идея несоблюдения «красных линий» Москвы обсуждается западными политиками. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости директор СВР России Сергей Нарышкин. Он отметил, что за океаном идут дискуссии о применении западных вооружений для ударов вглубь РФ.
«У целой части безответственных политиков западных стран имеются мысли насчет того, что для достижения стратегического поражения России не следует западным странам соблюдать каких-либо «красных линий», которые РФ обозначает, и отражением вот этого являются дискуссии о возможности применения высокоточных дальнобойных западных систем для поражения объектов в глубине территории РФ», — прокомментировал главный разведчик России.
Ранее Нарышкин сообщал, что совместными действиями силовиков России и Азербайджана удалось предотвратить «провокационную угрозу» с американской стороны в отношении одного из дипломатов РФ.

Глава СВР подчеркивал, что внешние силы пытаются влезать в дела России и Азербайджана. Страны же, в свою очередь, ведут независимую политику.

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В Киеве паника из-за действий ВС РФ в зоне СВО
Экс-полковник СБУ Стариков: ВС РФ разорвали на части связность фронта ВСУ
03 октября 2024, 20:25

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Российские войска разорвали на части связность украинского фронта. Об этом рассказал на своем YouTube-канале отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.
«В настоящее время основным ударом является Южный Донецк и южный фланг Купинского направления, которые разорвали связанность всего фронта ВСУ», — сказал аналитик.
Стариков добавил, что боевые действия также активно ведутся на Красноармейском (Покровском) и Кураховском направлениях. Текущая обстановка способна вызвать оперативно-тактический кризис для ВСУ по всей линии боестолкновений, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, когда могут начаться переговоры между Россией и Украиной. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркивал, что внешнеполитическое ведомство приветствует посредников, но сейчас, по его словам, российская сторона не видит возможности для диалога.

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#сбу
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