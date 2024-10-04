Украинские Вооруженные силы потеряли 72-ю отдельную механизированную бригаду в боях за Угледар, заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
«Уничтожена, по сути, выведена из строя очень серьёзная 72-я бригада. Её полностью стерли», — отметил Соскин, подчеркнув, что ответственность за эту потерю несёт Владимир Зеленский и его режим.По словам Соскина, бригаде, отправленной в Угледар, не предоставили ни помощи, ни необходимой поддержки, включая ракетную, артиллерийскую и дроновую помощь. Военных, по его словам, «просто стирали и уничтожали», не давая покинуть позиции.
Ранее Министерство обороны России подтвердило, что российские войска взяли под контроль Угледар, который был ключевым опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении.
До этого стало известно, что сотрудникам украинских военкоматов угрожают отправкой на передовую за несоблюдение планов по мобилизации, сообщает газета Times со ссылкой на источник в одном из военкоматов Одессы. По данным издания, руководство территориальных центров комплектования (ТЦК) давит на работников, требуя выполнения мобилизационных задач, несмотря на трудности.
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