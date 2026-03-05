«Остатки с барского стола»: США продолжат вооружать Украину на фоне конфликта с Ираном

05 марта 2026, 15:04

Эксперт Дандыкин: США в первую очередь будут вооружать Израиль, а не Украину

Фото: iStock/ValleraTo

Украина может остаться без американского оружия, если конфликт США и Ирана затянется. Так считает военный эксперт Василий Дандыкин.





Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что конфликт США и Израиля с Ираном может продлиться дольше, чем предполагалось изначально, — минимум на 100 дней, а вероятно — до сентября.





«США сначала говорили: 4 дня, потом 4 недели, потом до сентября продлится война с Ираном. Судя по всему, что-то там у них не срастается. Конечно, потопить подводной лодкой корабли, которые находились в международных водах, легче, чем вот так. Речь уже зашла о наземной операции, НАТО объявило о коллективной самообороне», — отметил Дандыкин в разговоре с Life.ru.