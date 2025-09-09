В Госдуме объяснили продолжение массовых протестов в Непале

09 сентября 2025, 18:30

Депутат Новиков: протесты в Непале могут перейти в цветную революцию

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что массовые протесты в Непале, вспыхнувшие после запрета иностранных соцсетей, могут быть ранним признаком подготовки цветной революции. Об этом он сообщил в интервью изданию «Подъём».