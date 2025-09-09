В Госдуме объяснили продолжение массовых протестов в Непале
Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что массовые протесты в Непале, вспыхнувшие после запрета иностранных соцсетей, могут быть ранним признаком подготовки цветной революции. Об этом он сообщил в интервью изданию «Подъём».
По мнению парламентария, тот факт, что протесты не прекратились даже после отмены ограничений, говорит о том, что решение властей стало лишь формальным поводом для волнений. По первым признакам можно говорить о том, отметил Новиков, что наверняка эти протесты будут использованы, в том числе и деструктивными силами, для запуска процессов цветной революции. Он добавил, что в дальнейшем характер акций и участие различных политических групп сделают «многослойную ситуацию» более очевидной.
Новиков также подчеркнул, что любые государства, будь то США, Россия или Китай, стремятся защищать своё информационное пространство. В этом контексте действия непальских властей по блокировке доступа к иностранным платформам он назвал «понятными».
Напомним, что протесты в Непале начались после того, как правительство временно заблокировало доступ к ряду крупных зарубежных соцсетей.
Изначально акции носили мирный характер, однако позднее вылились в уличные столкновения с полицией. Протестующие заявили, что берут контроль над страной и призвали к формированию нового правительства, приемлемого для всех политических сил, а также к проведению досрочных выборов.
Читайте также: