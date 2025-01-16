В Госдуме объяснили снятие американских санкций с Кубы

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Президент США Джо Байден решил снять часть санкций с Кубы, чтобы усложнить работу следующему главе государства Дональду Трампу. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в комментарии для NEWS.ru.
По его мнению, Байден рассчитывает, что Трампу придется вновь вводить те же ограничения и портить этим себе репутацию.
Вассерман обратил внимание, что в этом вопросе политика Байдена напоминает политику Обамы, который также снял часть санкций с Кубы, однако отношения между странами в будущем все равно испортились и были введены новые ограничения.
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«Политика Байдена последних дней откровенно направлена на максимальное ухудшение почвы для деятельности Трампа. Он рассчитывает на то, что Трамп вновь введет те же ограничения и дополнительно испортит свою репутацию», — пояснил он.
Вассерман обратил внимание, что в этом вопросе политика Байдена напоминает политику Обамы, который также снял часть санкций с Кубы, однако отношения между странами в будущем все равно испортились и были введены новые ограничения.
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Данил Пономарев