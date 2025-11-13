В Госдуме определили национальность Чебурашки

13 ноября 2025, 15:30

Глава комитета Госдумы Макаров в шутку назвал Чебурашку евреем

Фото: iStock/Natalia Kirsanova

Глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров в шутливой манере заявил, что Чебурашка был евреем, так как прибыл в ящике с апельсинами из Израиля. Об этом пишет РИА Новости.





Во время обсуждения поправок ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2026-2028 годы, депутаты рассмотрели предложение о выделении средств для конкурса «Родная игрушка».





«А Чебурашку можно? Давайте хоть до него няшки дадим. А вы помните, откуда в Советский Союз привозили — была единственная страна, из которой завозили апельсины? Не помните, откуда? Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей. Он же оттуда приехал в бочке с апельсинами. Он же из-за границы», — сказал Макаров.