В Госдуме оценили хамство сотрудника Госдепа США на вопрос о крушении Ил-76

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США не хотят прямо говорить о крушении Ил-76, так как он был сбит с помощью американского ЗРК Patriot. Этот факт ставит страну в довольно сложное положение. Такое мнение высказал депутат Госдумы Алексей Чепа.
Напомним, заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель грубо ответил на вопрос корреспондента Sputnik, который поинтересовался во время брифинга, будет ли Вашингтон принимать участие в расследовании крушения российского самолета Ил-76 с украинскими пленными на борту.
Он также напомнил о недавнем заявлении президента США Джо Байдена, который назвал возможным ответный удар по Ирану за атаку в Иордании на американскую военную иранскими дронами. Здесь Чепа задался вопросом: «Имеет ли право Россия на ответный удар?». И отметил, что для Госдепа данная тема является «очень нервной».
Таким образом, депутат считает, что США не смогут избежать вопроса о крушении Ил-76, а Россия продолжит поднимать данную тему и добиваться правды. Чепа также уверен, что на Украине неоднозначно воспринимается атака на российский самолет с украинскими пленными на борту. Там также хотят знать, кто отдал этот приказ на совершение данного теракта.
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«Представитель Госдепа сорвался, нахамил журналисту. Он не был готов говорить об этом, потому что понятно, что борт сбили с помощью Patriot», - цитирует «Лента.ру» депутата.
Он также напомнил о недавнем заявлении президента США Джо Байдена, который назвал возможным ответный удар по Ирану за атаку в Иордании на американскую военную иранскими дронами. Здесь Чепа задался вопросом: «Имеет ли право Россия на ответный удар?». И отметил, что для Госдепа данная тема является «очень нервной».
Таким образом, депутат считает, что США не смогут избежать вопроса о крушении Ил-76, а Россия продолжит поднимать данную тему и добиваться правды. Чепа также уверен, что на Украине неоднозначно воспринимается атака на российский самолет с украинскими пленными на борту. Там также хотят знать, кто отдал этот приказ на совершение данного теракта.
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Элина Позднякова