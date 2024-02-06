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В Госдуме оценили хамство сотрудника Госдепа США на вопрос о крушении Ил-76

Депутат Чепа: США не получится избежать вопроса о крушении Ил-76
06 февраля 2024, 13:22
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

США не хотят прямо говорить о крушении Ил-76, так как он был сбит с помощью американского ЗРК Patriot. Этот факт ставит страну в довольно сложное положение. Такое мнение высказал депутат Госдумы Алексей Чепа.
Напомним, заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель грубо ответил на вопрос корреспондента Sputnik, который поинтересовался во время брифинга, будет ли Вашингтон принимать участие в расследовании крушения российского самолета Ил-76 с украинскими пленными на борту.

«Представитель Госдепа сорвался, нахамил журналисту. Он не был готов говорить об этом, потому что понятно, что борт сбили с помощью Patriot», - цитирует «Лента.ру» депутата.


Он также напомнил о недавнем заявлении президента США Джо Байдена, который назвал возможным ответный удар по Ирану за атаку в Иордании на американскую военную иранскими дронами. Здесь Чепа задался вопросом: «Имеет ли право Россия на ответный удар?». И отметил, что для Госдепа данная тема является «очень нервной».

Таким образом, депутат считает, что США не смогут избежать вопроса о крушении Ил-76, а Россия продолжит поднимать данную тему и добиваться правды. Чепа также уверен, что на Украине неоднозначно воспринимается атака на российский самолет с украинскими пленными на борту. Там также хотят знать, кто отдал этот приказ на совершение данного теракта.

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#атака
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Перебежчики из Северной Кореи рассказали о нехватке продовольствия в стране
06 февраля 2024, 13:04

Фото: istockphoto/ffikretow

Многие граждане КНДР никогда не получали государственные продовольственные пайки. Об этом рассказали северокорейцы, сбежавшие в Южную Корею в течение последних нескольких лет.
По словам перебежчиков, в стране постоянно ощущалась нехватка еды. Многие, чтобы прокормить себя и семьи, вынуждены были, помимо государственной службы, заниматься частным предпринимательством, передаёт информационное агентство Reuters. Соответствующий отчёт был опубликован южнокорейским министерством объединения, составленным на основании интервью с более чем 6,3 тысячи беглецов из КНДР в период с 2016 по 2022 год.

Около половины опрошенных, которые переселились в Южную Корею с 2016 по 2020 год, заявили, что никогда не получали на работе ни зарплаты, ни питания. Среди тех, кто сбежал на юг полуострова до 2000 года таких было около трети. При этом, 94% всех респондентов сообщили, что могли зарабатывать дополнительные средства на рынках.

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#южная корея
#продовольствие
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Путин встретится с главой Верховного суда для обсуждения развития системы
06 февраля 2024, 13:02

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым для обсуждения развития судебной системы, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Среди открытых встреч президента в середине дня встреча с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Будут обсуждаться вопросы развития судебной системы и нынешнего состояния развития судебной системы в стране», — рассказал прессе Песков.

Однако, по словам спикера Кремля, на 6 февраля у Владимира Путина также запланированы другие встречи и совещания, которые носят служебный характер.

Напомним, 2 февраля российские лидер посетил Тулу, где зашёл в гости к местному онкологу. Маленькая дочь врача вручила Путину подарок — фигурку зайчика, как она объяснила — «на победу».

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#судья
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Токаев назначил премьер-министром Казахстана Олжаса Бектенова
06 февраля 2024, 12:23

Фото: kremlin.ru

Новым премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов, соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства.
Напомним, 5 февраля стало известно, что правительство Казахстана ушло в отставку. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен Роман Скляр.

6 февраля глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Олжаса Бектенова на пост главы казахстанского правительства.

С 3 апреля 2023 года Бектенов занимал должность руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

«Указом главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен премьер-министром Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», — сообщается в обнародованном документе.

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#казахстан
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#премьера
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Американские ученые выяснили, сколько времени понадобится Ирану для создания ядерной бомбы
ISIS : Иран может создать ядерную бомбу за неделю
06 февраля 2024, 11:45

Фото: iStock/Rainer Puster

Иран обладает количеством оружейного урана, которого достаточно, чтобы произвести свое первое ядерное оружие за неделю. Такие данные приводятся в новом докладе американского Института науки и международной безопасности (ISIS
Ученые отметили, что в настоящее время отношения Ирана с Западом находятся на низком уровне, а потенциал республики в области ядерного оружия сейчас более опасен, чем когда-либо.

«Иран имеет возможность вырваться и произвести достаточное количество обогащенного оружейного урана для создания ядерного оружия за неделю, используя лишь часть своего обогащенного до 60% урана», - говорится в докладе.

Таким образом, американские эксперты считают, за месяц Иран имеет достаточно оружейного урана, чтобы произвести шесть ядерных зарядов за месяц. При этом республика имеет возможность производить большие объемы обогащенного урана. В этом случае число производства ядерных бомб может достигнуть 12 штук в месяц.

Также в докладе уточняется, что у Иран обладает баллистическими ракетами для доставки ядерного оружия.

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#ученые
#эксперты
#отношения
#иран
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Правящая партия «Аманат» предложила Бектенова на пост премьера Казахстана
06 февраля 2024, 11:22

Фото: iStock/Rainer Puster

Правящая партия Казахстана «Аманат» предложила кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра республики. Об этом сообщает пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева.
В настоящее время Бектенов является руководителем администрации Токаева.

«Президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель мажилиса (нижней палаты - ред.) парламента, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов от имени политической партии Amanat предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Данная кандидатура будет рассмотрена в межлисе в рамках законодательства страны с руководителями фракций партий.

Напомним, 5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку. Отмечалось, что члены правительства продолжат выполнение своих должностных обязанностей до момента его переизбрания. При этом, о причинах отставки правительства республики пока ничего не известно.

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#казахстан
#правительство
#кандидаты
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На Украине уверены, что увольнение Залужного является ошибкой
Экс-полковник СБУ Стариков: увольнение Залужного не вернет потерянные территории
06 февраля 2024, 11:09

Фото: iStock/Silent_GOS

Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного никак не отразится на возможности Украины вернуть потерянные территории. Так считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«Если это привело бы к освобождению подконтрольных территорий, то все были бы только за. А это приведет к осложнениям. Я считаю это больше, чем ошибкой», — заявил Стариков на своем Youtube-канале.

При этом он подчеркнул, что ситуация для ВСУ на поле боя никак не изменится, даже в случае увольнения Залужного.

Ранее Зеленский официально подтвердил, что размышляет об увольнении главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного. Он также отмечал, что Украине необходима перезагрузка и новое начало. Украинский лидер имел в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере, но и целой группы руководителей государства, «которые ведут машину страны».

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#зеленский
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Британское судно подверглось атаке хуситов у берегов Йемена
06 февраля 2024, 11:08

Фото: istockphoto/Ekaterina Grebeshkova

По британскому судну, следовавшему коммерческим маршрутом в Красном море, был выпущен снаряд. Инцидент произошёл в 57 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда.
Сообщение об этом происшествии опубликовано на официальном сайте Управления морских торговых операций Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) при Королевском флоте Её Величества. Уточняется, что выстрел из орудия дальнобойной артиллерии был произведён с левого борта по ходу движения корабля. Снаряд пролетел над капитанским мостиком, разбив звуковой волной стёкла.

Инцидент в сообщении обозначен как нападение. Другие детали пока не уточняются. Коммерческим и военным судам, выполняющим навигацию в указанном районе, координационный центр рекомендовал соблюдать особую осторожность.

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#великобритания
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На Украине заговорили о необходимости замены Зеленского
Кривонос: Зеленский не справляется со своими обязанностями
06 февраля 2024, 10:30

Президент Украины Владимир Зеленский не справляется со своими обязанностями. Так считает отставной генерал, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «Прямой».
Напомним, Зеленский официально подтвердил, что размышляет об увольнении главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного. Он также отмечал, что Украине необходима перезагрузка и новое начало. Украинский лидер имел в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере, но и целой группы руководителей государства, «которые ведут машину страны».

По словам Кривоноса, необходимости в замене главкома Залужного нет. Однако Кривонос выразил надежду на то, что Зеленский, говоря о замене руководства Украины, имел в виду себя.

«Зеленский должен понять, что в принципе не справляется с определенной частью своих обязанностей касательно Конституции и касательно закона о мобилизации, вопросов к нему в миллион раз больше, чем к Залужному», - заявил Кривонос.

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#зеленский
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В Раде раскрыли имена тех, кого уволят вместе с Залужным
Депутат Рады Гончаренко: с Залужным могут уволить всех его заместителей
06 февраля 2024, 09:45

Фото: iStock/krblokhin

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным будут уволены и все его заместители.
«Вместе с Залужным планируют увольнять всех его заместителей: (Евгения – ред.) Мойсюка, (Николая – ред.) Балана, (Михаила – ред.) Забродского», - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский официально подтвердил, что размышляет об увольнении главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного. Он также отмечал, что Украине необходима перезагрузка и новое начало. Украинский лидер имел в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере, но и целой группы руководителей государства, «которые ведут машину страны».

После этого депутат Верховной Рады Украины от «Батькивщины», первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко задался вопросом, кто же все-таки руководит Украиной.

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