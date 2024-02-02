Украина попросила Россию передать ей тела погибших при падении Ил-76

Фото: РИА Новости/СК РФ
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев обращался к России с просьбой передать тела пленных, погибших при крушении российского Ил-76 в Белгородской области. Об этом пишет «Украинская правда».
.«Насчет информации о гибели — да, Украина обращалась и продолжает обращаться касательно передачи тел», — цитирует Юсова издание.При этом представитель украинской разведки утверждает, что Россия якобы пока не дала ответ. Российская сторона официально не подтверждала получения таких обращений.
В СК РФ заявили, что, по результатам идентификации тел погибших, выяснилось точное количество жертв крушения. Так, на борту находилось 65 военнопленных, шесть членов экипажа и три сотрудника военной полиции, личности которых удалось установить.
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