Пентагон назвал всего одну причину, почему удары ВСУ вглубь России запрещены

Фото: Минобороны РФ
Соединенные Штаты сохранят ограничения на дальние удары Вооруженных сил Украины по территории России с использованием западных ракет, несмотря на давление.
Как заявила высокопоставленная представительница Пентагона, США опасаются возможной эскалации конфликта в случае изменения своей позиции.
Представительница Пентагона уточнила, что любое смягчение ограничений по ударам вглубь России будет воспринято как угроза обострения конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО обсуждает не только передачу Киеву дальнобойных вооружений, но и возможность прямого участия в конфликте, что может изменить его суть. Пресс-секретарь Дмитрий Песков добавил, что Россия готова принимать необходимые меры в случае новых атак по ее территории.
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«Мы не изменили свою политику по этому вопросу», — сообщила она на специальном брифинге, посвященном ситуации на Украине.
Представительница Пентагона уточнила, что любое смягчение ограничений по ударам вглубь России будет воспринято как угроза обострения конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО обсуждает не только передачу Киеву дальнобойных вооружений, но и возможность прямого участия в конфликте, что может изменить его суть. Пресс-секретарь Дмитрий Песков добавил, что Россия готова принимать необходимые меры в случае новых атак по ее территории.
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Елена Перлова