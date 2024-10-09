Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Зеленский толкает мир к войне? В Крыму озвучили опасные последствия его плана

Зеленский толкает мир к войне? В Крыму озвучили опасные последствия его плана

Глава крымской миссии Смирнов: план Зеленского это дорога в пропасть
09 октября 2024, 23:50

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов подверг резкой критике первый пункт «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского, направленного на вступление страны в НАТО.
Смирнов заявил, что этот план ведет Украину и коллективный Запад к катастрофическим последствиям.

Ранее Зеленский сообщил о своей инициативе на третьем саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», где первым пунктом стал призыв пригласить Украину в НАТО. По его словам, вступление в альянс является «реальным шагом к миру».



Смирнов, однако, подчеркнул, что такие действия приближают Украину к исчезновению как независимого государства и делают угрозу третьей мировой войны все более вероятной.

«Так называемый план Зеленского – это дорога в пропасть», – отметил он.
По мнению Смирнова, одной из ключевых целей специальной военной операции (СВО) является обеспечение внеблокового статуса Украины, и конфликт не прекратится, пока эта цель не будет достигнута.

Читайте также:

Зеленский заявил о намерении завершить конфликт до 2025 года

ВСУ пытаются бить из HIMARS по Угледару

Депутат Рады Евтушок: Бойцы ВСУ часто бегут из своих частей из-за вымогательства
#конфликт
#европа
#призыв
#украина
#дорога
#план
#операции
#нато
#сво
#зеленский
#запад
Пентагон назвал всего одну причину, почему удары ВСУ вглубь России запрещены
Пентагон: США не снимут ограничения на удары вглубь РФ из-за угрозы эскалации
10 октября 2024, 00:03

Фото: Минобороны РФ

Соединенные Штаты сохранят ограничения на дальние удары Вооруженных сил Украины по территории России с использованием западных ракет, несмотря на давление.
Как заявила высокопоставленная представительница Пентагона, США опасаются возможной эскалации конфликта в случае изменения своей позиции.

«Мы не изменили свою политику по этому вопросу», — сообщила она на специальном брифинге, посвященном ситуации на Украине.
Представительница Пентагона уточнила, что любое смягчение ограничений по ударам вглубь России будет воспринято как угроза обострения конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО обсуждает не только передачу Киеву дальнобойных вооружений, но и возможность прямого участия в конфликте, что может изменить его суть. Пресс-секретарь Дмитрий Песков добавил, что Россия готова принимать необходимые меры в случае новых атак по ее территории.

Читайте также:

Зеленский толкает мир к войне? В Крыму озвучили опасные последствия его плана

ВС РФ уничтожили дивизион Patriot в Днепропетровской области

Зеленский заявил о намерении завершить конфликт до 2025 года
#сша
#россия
#изменения
#конфликт
#владимир путин
#президент
#меры
#дмитрий песков
#нато
#зеленский
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Националисты заявили о захвате сотен храмов УПЦ
Националист Корчинский заявил, что владеет методикой захвата храмов УПЦ
09 октября 2024, 23:44

Фото: istock/krblokhin

Известный украинский националист Дмитрий Корчинский заявил, что его сторонники активно используют методику захвата храмов Украинской православной церкви (УПЦ).
Корчинский подчеркнул, что более эффективным способом воздействия на УПЦ является изъятие земель, на которых расположены храмы, и общественное давление на местные власти.

«Закон о запрете УПЦ ничего существенно не изменит. Здесь должна работать активная общественность. Мы часто участвуем в переводе храмов в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), и для этого у нас есть проверенные методики», — приводит его слова местное издание.
Корчинский также отметил, что националисты уже забрали значительное количество недвижимости у УПЦ, создав для этого специализированный отдел под названием «Братство». По его словам, этот отдел действует при поддержке Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и успешно проводит операции по захвату храмов.

Украинские власти продолжают самую масштабную кампанию преследования УПЦ в новейшей истории страны. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в храмах и монастырях, обвиняя священников в «антиукраинской деятельности». Сотни храмов были захвачены раскольниками, при этом священнослужители и миряне подвергаются насилию.

С 23 сентября вступил в силу закон, позволяющий полностью запретить деятельность УПЦ на территории Украины.

Читайте также:

Зеленский заявил о намерении завершить конфликт до 2025 года

«Неопытность и отсутствие знаний»: ВСУ по ошибке помогли продвижению ВС РФ

В США заявили об огромных потерях ВСУ из-за российских самолетов Су-34
#церковь
#закон
#страны
#храмы
#операции
#минобороны
#упц
#сбу
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ уничтожили дивизион Patriot в Днепропетровской области
МО РФ: «Искандер-М» ликвидировал ЗРК Patriot и живую силу ВСУ под Днепром
09 октября 2024, 19:43

Фото: istock/krblokhin

Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» уничтожил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и живую силу ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что расчётом комплекса были нанесены ракетные удары по позиции дивизиона ЗРК Patriot около населённого пункта Пашена Балка в Днепропетровской области.

В результате этих ударов была уничтожена многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104, пусковая установка ЗРК Patriot, а также ликвидирован личный состав зенитно-ракетного дивизиона.

Также после осуществления атаки была повреждена ещё одна установка ЗРК Patriot.

Читайте также:

«Неопытность и отсутствие знаний»: ВСУ по ошибке помогли продвижению ВС РФ

В США заявили об огромных потерях ВСУ из-за российских самолетов Су-34

ВС РФ уничтожили много техники ВСУ за последнее время
#вс рф
#всу
#минобороны рф
#сво
#ракетный удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский заявил о намерении завершить конфликт до 2025 года
Reuters: Зеленский рассчитывает завершить конфликт не позднее 2025 года
09 октября 2024, 18:28

Президент Украины Владимир Зеленский планирует завершить конфликт с Россией не позднее 2025 года. Его слова передаёт агентство Reuters.
Он подчеркнул, что в октябре, ноябре и декабре 2024 года у Украины есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности, и ситуация на фронте, по словам Зеленского, создаёт возможность сделать выбор. Под ним украинский президент подразумевает выход на путь решительных действий по прекращению конфликта не позднее 2025 года.

Глава государства добавил, что в ноябре Украина окончательно подготовит «формулу мира», которая будет вынесена на обсуждение второго «саммита мира».

Ранее сообщалось, что Киев рассчитывает на проведение второго «саммита мира» с участием России в декабре.

Читайте также:

Киев надеется провести мирный саммит с участием России в этом году

В США назвали истинную причину отмены саммита по Украине

Запад передал Зеленскому «плохой сигнал»
#владимир зеленский
#саммит
#переговоры
#конфликт
#россия
#украина
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Неопытность и отсутствие знаний»: ВСУ по ошибке помогли продвижению ВС РФ
SZ: ВСУ вырыли окопы, которые вели от позиций ВС РФ в тыл украинских войск
09 октября 2024, 18:04

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Неправильное строительство фортификационных укреплений ВСУ облегчило продвижение ВС РФ в Донбассе. Об этом сообщает издание Seznam zprávy.
Отмечается, что некоторые построенные украинскими военными окопы фактически соединяли российские позиции с тылом ВСУ, что позволило ВС РФ свободно продвигаться вперёд.

Ошибки при строительстве укреплений привели к тому, что они не создали ожидаемой защиты для ВСУ, а, наоборот, стали помощниками для российских солдат.

В материале сказано, что ВСУ соорудили большое количество окопов и бункеров на Покровском направлении, надеясь, что это улучшит ситуацию на фронте. Однако на деле многие из них не выполняли своих функций.

Читайте также:

Боец ВСУ рассказал, как попал в плен из-за заглохшего танка

На Украине раскрыли главную причину массового дезертирства в ВСУ

ВС РФ уничтожили много техники ВСУ за последнее время
#всу
#вс рф
#оборона
#военные
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили об огромных потерях ВСУ из-за российских самолетов Су-34
MWM: ВСУ несут огромные потери в Курской области из-за российских Су-34
09 октября 2024, 17:56

Фото: istockphoto/Valentina Perfilyeva

Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в Курской области из-за атак российских истребителей Су-34. Об этом сообщил 9 сентября американский журнал Military Watch.
Издание отмечает, что более ограниченные средства противовоздушной обороны под Курском по сравнению с Донбассом позволили российской авиации проводить удары с высокой интенсивностью. В результате потери среди украинских войск и их союзников оказались огромными.

Су-34 играет все более важную роль в конфликте на Украине, считают авторы материала. Новые истребители активно применяют для нанесения ударов по целям противника, используя высокоточные боеприпасы. Эффективность этих самолетов вызывает беспокойство на Западе, поскольку они способны успешно нейтрализовать укрепленные позиции противника.

Накануне Воздушно-космические силы России получили новую партию этих истребителей-бомбардировщиков от авиастроительной компании «Ростеха».

Читайте также:

Минобороны получило новые истребители Су-34

«Лучший истребитель»: на что способен российский Су-35, задачи на СВО, характеристики

Нидерланды отправили на Украину первую партию истребителей F-16
#истребители
#спецоперация
#курская область
#сша
#сво
#вооружение
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ уничтожили много техники ВСУ за последнее время
Военэксперт Дандыкин: ВС РФ уничтожили много техники ВСУ за последнее время
09 октября 2024, 16:34

Фото: iStock/Evgeny555

За последнее время армия России уничтожила большое количество украинской техники. Об этом рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, его слова передает «Лента.ру».
«Уничтожено много техники, прежде всего места складирования ракет, боеприпасов, беспилотников и, самое главное, места их производства и сборки. Это и Одесса, и Черноморский порт, и города недалеко от линии соприкосновения типа Купянска», — отметил Дандыкин.

Он подчеркнул, что уничтожение вражеской техники сильно влияет на снабжение боеприпасами солдат украинской армии на всей линии соприкосновения.

В среду, 9 октября, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские войска в Купянске поразили цех, в котором производилась сборка беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. Кроме того, были уничтожены три переправы через реку Оскол, протекающую в самом городе и его окрестностях.

Читайте также:

Уничтожается на СВО: что известно о британском танке «Челленджер 2», характеристики, сравнение с Т-90

«Уничтожают народ»: ВСУ поджигают дома и посевы людей в освобожденных районах под Харьковом

Депутат Рады Евтушок: Бойцы ВСУ часто бегут из своих частей из-за вымогательства
#одесса
#солдат
#дома
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный ВСУ рассказал, как его при сдаче в плен атаковал украинский дрон
09 октября 2024, 16:27

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинский FPV-дрон атаковал своих же военных во время сдачи их в плен. Об этом рассказал пленный солдат Александр Лавренчук. Видео допроса предоставило Минобороны РФ.
По словам пленного, его подразделению была поставлена задача зайти в лесополосу и найти наиболее выгодное место для обустройства опорного пункта. Однако ВС РФ засекли их, после чего по группе был открыт минометный огонь.

«Нас отрезали с начала лесополоски, мы прошли в конец, ну а там нас уже ждали. Я увидел просто много российских солдат и понял, что сдаться будет самое адекватное. Я сказал, что парни, все нормально, мы не будем никаких резких движений делать. Мы просто оружие сложили. Мне обидно, что по нам работала наша FPV-шка. Они видели, что мы в плену», — рассказал Лавренчук.

Он пояснил, что тогда задача украинских военных была не спасти сдающихся в плен, а уничтожить, что стало для него тогда переломным моментом.

Лавренчук также добавил, что подразделение понесло большие потери и фактически утратило боеспособность. При этом командиром был молодой офицер без опыта, который несмотря на потери пытался показать результат и требовал выполнить невыполнимую боевую задачу.

Читайте также:

Попытки прорыва в Курской области, обстрел ДНР, штурм ВС РФ под Торецком: последние новости СВО

«Если можно остаться»: пленные десантники ВСУ отказались от обмена

Пленённый под Угледаром украинец Мельник поблагодарил бойцов ВС РФ за спасение
#оружие
#спасение
#новости
#днр
#сво
#пленные
#всу
#вс рф
#обстрел
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ пытаются бить из HIMARS по Угледару
09 октября 2024, 16:04

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские военные пытаются бить по Угледару и его окрестностям с помощью РСЗО HIMARS, однако ПВО справляется с этой задачей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Они (ВСУ – ред.) пытаются бить HIMARS по Угледару и прилегающим территориям, постоянно работают системы ПВО, успешно», —говорится в сообщении.

По словам источника, именно из-за этих ударов из города приходится эвакуировать местное население.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин также сообщал, что обстановка в недавно освобожденном Угледаре еще остается напряженной, ВСУ предпринимают попытки обстреливать город.

Напомним, 3 октября Минобороны РФ официально объявило об освобождении Угледара российскими силами. Битва за город продолжалась более двух лет.

Читайте также:

Командир бригады ВСУ, оборонявшей Угледар, объяснил причины удерживания города

Жители Угледара рассказали об угрозах ВСУ в связи с отказом покинуть город

Стало известно о мятежах в ВСУ после взятия Угледара
#население
#всу
#пво
#минобороны рф
#город
#угледар
Следите за нашими новостями
в удобном формате