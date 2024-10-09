Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов подверг резкой критике первый пункт «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского, направленного на вступление страны в НАТО.
Смирнов заявил, что этот план ведет Украину и коллективный Запад к катастрофическим последствиям.
Ранее Зеленский сообщил о своей инициативе на третьем саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», где первым пунктом стал призыв пригласить Украину в НАТО. По его словам, вступление в альянс является «реальным шагом к миру».
Смирнов, однако, подчеркнул, что такие действия приближают Украину к исчезновению как независимого государства и делают угрозу третьей мировой войны все более вероятной.
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Ранее Зеленский сообщил о своей инициативе на третьем саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», где первым пунктом стал призыв пригласить Украину в НАТО. По его словам, вступление в альянс является «реальным шагом к миру».
Смирнов, однако, подчеркнул, что такие действия приближают Украину к исчезновению как независимого государства и делают угрозу третьей мировой войны все более вероятной.
«Так называемый план Зеленского – это дорога в пропасть», – отметил он.По мнению Смирнова, одной из ключевых целей специальной военной операции (СВО) является обеспечение внеблокового статуса Украины, и конфликт не прекратится, пока эта цель не будет достигнута.
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Елена Перлова