Жительница Белгородской области рассказала о моменте крушения Ил-76

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Жительница села Яблонево в Белгородской области Марина Мезенцева поделилась с РИА Новости моментом крушения военного самолёта Ил-76.
Она рассказала, что при падении самолёта были слышны два взрыва, которые прозвучали друг за другом с разницей в минуту.
По её словам, жители села услышали грохот и выбежали на улицу. В небо поднимался густой чёрный дым, был виден огонь.
Мезенцева рассказала, что кто-то из её односельчан хотел оказать помощь, но потом они поняли, что самолёт упал достаточно далеко от них.
Минобороны РФ ранее сообщало, что около 11:00 потерпел крушение российский самолёт Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных и несколько членов экипажа. В Госдуме это происшествие назвали террористическим актом и предположили, что самолёт был сбит тремя украинскими ракетами.
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По её словам, жители села услышали грохот и выбежали на улицу. В небо поднимался густой чёрный дым, был виден огонь.
Минобороны РФ ранее сообщало, что около 11:00 потерпел крушение российский самолёт Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных и несколько членов экипажа. В Госдуме это происшествие назвали террористическим актом и предположили, что самолёт был сбит тремя украинскими ракетами.
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Анастасия Чинкова