Медведев назвал новости о продвижении РФ на Украине плохими для Мерца и Макрона

31 августа 2025, 18:41

Дмитрий Медведев (Фото: www.kremlin.ru)

Новости о действиях России в украинском конфликте и о том, что глава США Дональд Трамп жив, представляет плохие новости для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом в соцсети X написал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.