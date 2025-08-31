Медведев назвал новости о продвижении РФ на Украине плохими для Мерца и Макрона
Новости о действиях России в украинском конфликте и о том, что глава США Дональд Трамп жив, представляет плохие новости для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом в соцсети X написал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Российский политик назвал европейских лидеров «двуяйцевыми близнецами», сопроводив свою публикацию комментарием, в котором утверждается, что один из них «жаждет мести», а другой «шантажирует» президента США Дональда Трампа главой российского государства Владимиром Путиным.
Там же подчеркивается, что политики Германии и Франции забыли уроки Второй мировой войны и что ситуация может повториться, как в 1945 году, когда погибших лидеров идентифицировали только по зубам.
Читайте также: