Эксперт оценил сроки полного освобождения ДНР
По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, российские вооруженные силы могут взять под полный контроль территорию Донецкой Народной Республики до конца 2024 года, заявил он в интервью NEWS.ru
Он отметил, что установление контроля над южной частью ДНР создает серьезные предпосылки для дальнейшего продвижения в Днепропетровской и Запорожской областях. Эксперт подчеркнул, что активные операции уже ведутся в Днепропетровском направлении.
«Сейчас у нас есть возможность продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях, это очевидно. И это сейчас делается в Днепропетровской области. Нужно думать об освобождении другой части ДНР. И Запорожье, соответственно, — это самое главное. На осеннюю кампанию Генштаб имеет планы, но этого нам никто не скажет. Но я думаю, что есть шанс освободить ДНР до конца года», — сказал Дандыкин.Он также сообщил, что ключевые сражения на территории республики в ближайшее время ожидаются в районе Покровска (Красноармейска) и Константиновки, а также в купянском направлении в Харьковской области.