Эксперт оценил сроки полного освобождения ДНР

01 сентября 2025, 13:54

Военэксперт Дандыкин: есть шанс освободить ДНР до конца года

Фото: istockphoto / Evgeny555

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, российские вооруженные силы могут взять под полный контроль территорию Донецкой Народной Республики до конца 2024 года, заявил он в интервью NEWS.ru





Он отметил, что установление контроля над южной частью ДНР создает серьезные предпосылки для дальнейшего продвижения в Днепропетровской и Запорожской областях. Эксперт подчеркнул, что активные операции уже ведутся в Днепропетровском направлении.





«Сейчас у нас есть возможность продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях, это очевидно. И это сейчас делается в Днепропетровской области. Нужно думать об освобождении другой части ДНР. И Запорожье, соответственно, — это самое главное. На осеннюю кампанию Генштаб имеет планы, но этого нам никто не скажет. Но я думаю, что есть шанс освободить ДНР до конца года», — сказал Дандыкин.