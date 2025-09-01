У Герасимова висит карта с Одесской и Николаевской областями в составе РФ

01 сентября 2025, 14:08

Валерий Герасимов (Фото: kremlin.ru)

У начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова обнаружили карту, на которой Одесская и Николаевская области включены в состав России. На это обратил внимание telegram-канал Mash.