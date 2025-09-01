У Герасимова висит карта с Одесской и Николаевской областями в составе РФ
У начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова обнаружили карту, на которой Одесская и Николаевская области включены в состав России. На это обратил внимание telegram-канал Mash.
Карта была замечена на одном из брифингов. Она висит прямо в кабинете Герасимова. На ней юг Украины отмечен как часть России, а граница проведена по Кировоградской и Винницкой областям.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал сроки полного освобождения Донецкой Народной Республики. Под полный контроль ВС РФ она должна перейти до конца этого года.
