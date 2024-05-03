В Госдуме оценили возможность отделения Калининграда от России

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Депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что отрезать Калининград от России не удастся.
Об этом сообщает РИА Новости. Так парламентарий прокомментировал словам финского политика Мики Аалтола. Ранее тот предложил отрезать Калининград от России.
По словам Толмачева, недружественным соседям должно быть известно, что в Калининградской области сосредоточена одна из мощнейших войсковых группировок России. Отрезать регион не удастся, подчеркнул он.
Также депутат подчеркнул, что политикам, которые выступают с подобными заявлениями, нужно следить за целостностью своих государств, думая о своих проблемах.
Калининград не дает покоя большому количеству европейцев из-за уникального географического положения, заключил он.
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По словам Толмачева, недружественным соседям должно быть известно, что в Калининградской области сосредоточена одна из мощнейших войсковых группировок России. Отрезать регион не удастся, подчеркнул он.
Также депутат подчеркнул, что политикам, которые выступают с подобными заявлениями, нужно следить за целостностью своих государств, думая о своих проблемах.
Калининград не дает покоя большому количеству европейцев из-за уникального географического положения, заключил он.
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Алёна Самарева