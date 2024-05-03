В Госдуме объяснили запрет на увольнение отцов-одиночек

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По закону работодатели не могут увольнять отцов-одиночек с детьми до 16 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.
«С февраля 2024 года вступили в силу поправки, согласно которым запрещается увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, причем неважно – это отец, одиноко воспитывающий ребенка или мать-одиночка», — заявил депутат.Он напомнил, что также нельзя уволить женщину на больничном по беременности и родам или в декрете. Парламентарий отметил, что по инициативе работодателя нельзя уволить любого сотрудника, который находится на больничном, что закреплено в статье 81 Трудового кодекса РФ.
Единственным исключением является случай, когда работодатель является индивидуальным предпринимателем. Но и в этом случае необходимо дождаться выздоровления работника.
До этого в Госдуму внесли проект о праве использования маткапитала с момента рождения ребёнка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак