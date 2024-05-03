В Госдуме объяснили запрет на увольнение отцов-одиночек

В Московской области с начала пожароопасного сезона ликвидировали 12 лесных пожаров на площади 11,1 га. В их ликвидации участвовали и 122 сотрудника лесопожарных формирований и 57 единиц техники. Такой статистикой поделились в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона. Там отметили, что все пожары возникли по вине населения.