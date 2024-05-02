В Госдуме заявили об усилении защиты Крымского моста

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Крымский мост надёжно защищён, но охрана будет усилена. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным отношениям и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.
Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал на своей странице в соцсети Х пост, намекающий на подготовку удара по Крымскому мосту. Там же он призвал сфотографироваться на мосту, пока ещё есть такая возможность. Вслед за ним подобное сообщение разметил в той же соцсети постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Он опубликовал список из шести основных типов мостов на 2024 год. Каждый пункт, за исключением «Керченских мостов», сопровождала соответствующая картинка.
Слуцкий подчеркнул, что киевские власти даже не пытаются скрыть обсуждение на государственном уровне таких террористических планов. Он подчеркнул, что мосту ничто не угрожает, поскольку он надёжно защищён. Однако в целях безопасности охрана будет усилена.
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Анастасия Чинкова