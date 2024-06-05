В Госдуме ответил на заявление Минобороны Германии о войне с Россией

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Россия будет готова раньше, к чему бы не готовилась Германия. Об этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что стране необходимо подготовиться к войне с Россией к 2029 году.
По словам Картаполова, российская сторона будет внимательно наблюдать за происходящим в Германии. Однако Россия всё равно будет готова раньше них, к чему бы они не готовились.
Ранее в этот день Писториус, отвечая на вопрос депутата бундестага, заявил, что Германия не хочет и не будет становиться стороной конфликта на Украине.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку немецких военных на Украину.
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По словам Картаполова, российская сторона будет внимательно наблюдать за происходящим в Германии. Однако Россия всё равно будет готова раньше них, к чему бы они не готовились.
Ранее в этот день Писториус, отвечая на вопрос депутата бундестага, заявил, что Германия не хочет и не будет становиться стороной конфликта на Украине.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку немецких военных на Украину.
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Анастасия Чинкова