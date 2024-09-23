К украинцам обратился глава киевского режима Владимир Зеленский. Обращение он разместил в своем Telegram-канале. Экс-президент республики, чей срок истек 20 мая, отметил, что он хочет представить американской политической элите свою «формулу мира» по завершению украинского конфликта. Первым ее должен изучить, по словам политика, хозяин Белого дома Джо Байден.
После записи видео Зеленский сел в Пенсильвании, где встретился с губернатором Джошем Шапиро.
Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс оценил «план победы» Зеленского. По словам предпринимателя, шаги главы киевского режима могут стать причиной для третьей мировой войны. К слову, украинский политик не раскрывал никакие детали.
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