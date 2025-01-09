В Госдуме ответили на отказ Трампа идти на уступки Путину

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Позиция России по урегулированию украинского конфликта известна и была озвучена президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова спецпосланника будущего президента США Кита Келлога об отказе Трампа идти Путину на уступки при мирных переговорах.
По мнению парламентария, слово уступки в данном контексте не до конца понятно, учитывая публично озвученную позицию российской стороны.
«У нас есть одно предложение, которое на сегодняшний день было озвучено президентом Владимиром Путиным, и мы этой позиции будем придерживаться. Слово «уступки» не очень понимаю, о каких уступках может идти речь?», — пояснил депутат в беседе с NEWS.ru.Читайте также:
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