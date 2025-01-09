Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Госдуме ответили на отказ Трампа идти на уступки Путину

В Госдуме ответили на отказ Трампа идти на уступки Путину

Депутат Чепа об отказе Трампа уступать Путину: позиция РФ озвучена президентом
Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Позиция России по урегулированию украинского конфликта известна и была озвучена президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова спецпосланника будущего президента США Кита Келлога об отказе Трампа идти Путину на уступки при мирных переговорах.


По мнению парламентария, слово уступки в данном контексте не до конца понятно, учитывая публично озвученную позицию российской стороны.
«У нас есть одно предложение, которое на сегодняшний день было озвучено президентом Владимиром Путиным, и мы этой позиции будем придерживаться. Слово «уступки» не очень понимаю, о каких уступках может идти речь?», — пояснил депутат в беседе с NEWS.ru.
Читайте также:

США и Украина рассчитывали начать переговоры с Россией и в случае победы Харрис

Боуз: Отставка ведущего специалиста Пентагона по Украине говорит о страхе США

Додик: Европа теряет миллиарды из-за Украины и к тому же проигрывает России
#сша
#европа
#украина
#депутат
#переговоры
Политолог раскрыл, возможно ли возрождение СССР
Политолог Журавлев: возрождение СССР невозможно из-за позиции бывших республик
09 января 2025, 16:29

Фото: iStock/Enrique Ramos Lopez

Возрождение СССР, которое прогнозировал на 2025 год основатель ЛДПР Владимир Жириновский, невозможно из-за позиции бывших советских республик. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев. Подобный сценарий, по его словам, отвергнут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
«И в условиях современных вряд ли мы сможем этот процесс ускорить. Возрождение Советского Союза — это присоединение Украины, Молдавии, Прибалтики, Центральной Азии, Закавказья. Сейчас присоединение полностью территории Украины невозможно. Также Абхазия уже начинает говорить, что она в состав России не войдет. Поэтому это все в таком виде невозможно. А чудо не рассматривается», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Однако, подчеркнул эксперт, в этом году вполне возможно более тесное объединение России и Белоруссии.

В то же время появилась новая информация о возможном расширении другой страны — США. По информации CNN, будущий американский президент Дональд Трамп изучал вариант покупки Гренландии еще в первый свой срок на посту главы государства, сообщают argumenti.ru.
«Представитель Пентагона сказал CNN, что США обеспокоена политической нестабильностью острова, где постоянно ведутся разговоры об отделении от Дании. Из-за этого территория может привлечь внимание России и США, что создаст уязвимость для США в зоне Северного Полюса», — отмечает издание.
Читайте также:

«Самые страшные события»: прогноз Жириновского и предсказания Ванги, что ждать миру в 2025 году

Трамп всерьез претендует на Канаду, Гренландию и Мексику — политолог Васильев

Советники Трампа предупредили Данию о серьёзности намерений по Гренландии
#сша
#эксперт
#президент
#дональд трамп
#прогноз
#страны
#покупки
#политолог
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме раскрыли, сможет ли Европа заставить Грузию воевать с Россией
Депутат Слуцкий: Грузия не станет воевать с Россией до последнего грузина
09 января 2025, 16:23

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

Грузия не станет воевать с Россией до последнего грузина, учитывая негативный опыт Украины. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя сообщения о возможной попытке Европарламента вынудить Тбилиси начать войну с РФ.
Он пояснил, что власти Грузии уже показали свою прагматичность в защите собственных национальных интересов и суверенитета, когда заморозили инициативу о членстве в Евросоюзе и отказались поддерживать западные санкции против России.
«По крайней мере, они не раз демонстрировали адекватное понимание последствий для своей страны от возможного открытия второго антироссийского фронта. Никто не готов вступать в войну «до последнего грузина», научились на негативном опыте Украины», — подчеркнул парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Читайте также:

Европарламент может потребовать от Грузии начать войну с Россией

Зурабишвили объявила о продолжении выполнения «функций президента» в новом офисе

В РАН сделали прогноз об отношениях России и Грузии в 2025 году
#ран
#санкции
#прогноз
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пашинян может вспомнить о членстве Армении в ОДКБ после слов Алиева – Медведев
09 января 2025, 15:51

Никол Пашинян (фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может вспомнить о членстве страны в ОДКБ после жёстких заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева. На это указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости.
Ранее Алиев заявил, что Армения является источником угрозы для Южного Кавказа. Также он указал, что страна, по сути, является «фашистским государством», а поскольку Азербайджан граничит с ним, и опасность фашизма не исчезла, его необходимо искоренить.

После этого заявления Пашинян указал на попытки Баку спровоцировать Ереван на агрессивную риторику.

Медведев, в свою очередь, выразил надежду, что Пашинян на фоне таких заявлений Алиева вспомнит, что Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Кроме того, российский политик призвал обратиться напрямую к Евросоюзу, в который желает вступить Армения. Там, по его словам, любят оказывать помощь «кандидатам в рай» финансами и вооружением. К тому же, у ЕС уже есть такой опыт в лице Украины.

Читайте также:

Правительство Армении поддержало законопроект о начале присоединения к Евросоюзу

Песков прокомментировал планы Армении о вступлении в Евросоюз

Пашинян: руководящей идеологией Армении являются границы Армянской ССР
#никол пашинян
#дмитрий медведев
#армения
#азербайджан
#россия
#законопроект
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков ответил на вопрос об оскорблении Алиева членом Общественной палаты РФ
Песков: в Кремле не знают об оскорблении Алиева членом Общественной палаты РФ
09 января 2025, 15:39

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

В Кремле не знают об инциденте с оскорблением президента Азербайджана Ильхама Алиева членом Общественной палаты России Владимиром Карасевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.
Представитель Кремля подчеркнул, что ничего не слышал об оскорблениях в адрес Алиева. Однако добавил, что в вопросах, касающихся внешней политики, следует ориентироваться на действия и заявления главы государства и МИД.

Ранее сообщалось, что Карасев в своём Telegram-канале опубликовал ссылку на новость, в которой говорилось об обвинениях Алиева в адрес Москвы в связи с крушением самолёта под Актау. Общественник к ссылке добавил подпись: «и о ***** (представителях движения ЛГБТ*)».

Читайте также:

«Это мой друг»: Песков пожелал скорейшего выздоровления Тиграну Кеосаяну

Песков прокомментировал планы Армении о вступлении в Евросоюз

Песков отказался комментировать заявления США о крушении самолёта в Актау

*запрещённое в России экстремистское движение
#дмитрий песков
#россия
#азербайджан
#лгбт
#политика
#общественная палата
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Правительство России утвердило план по достижению национальных идей
Мишустин утвердил план по достижению национальных идей развития до 2030 года
09 января 2025, 15:29

Фото: iStock/Yury Gubin

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, утверждающий Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Отмечается, что Единый план будет являться ориентиром для выполнения задач, которые ранее поставил президент России Владимир Путин. План будет использоваться правительством, министерствами, ведомствами, госкомпаниями и институтами развития.

В кабмине подчеркнули, что он объединит в себе майский указ главы государства о национальных целях, 19 правительственных нацпроектов, свыше 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии и дорожные карты. Также он предусматривает участие в достижении национальных целей институтов развития, госкомпаний и корпораций.

Документ необходим для решения долгосрочной задачи по выводу экономики России на путь устойчивого роста, увеличение доходов россиян, повышение рождаемости и продолжительности жизни и обеспечения технологического суверенитета страны.

Читайте также:

Правительство России утвердило праздники и выходные в 2025 году

В России продлили особый порядок продажи заграничных лекарств

Правительство лишило заключённых выплаты за подписание контракта с Минобороны
#правительство
#россия
#план
#владимир путин
#указ
#развитие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Польше указали на рост числа пророссийски настроенных партий в Европе
Fakt: в Европе растёт число пророссийски настроенных партий
09 января 2025, 14:56

Фото: iStock/Marc Bruxelle

В Европе растёт число политических партий, выступающих за остановку конфликта на Украине и заявляющий о негативных последствиях разрыва отношений с Россией. Об этом сообщает польское издание Fakt.
В материале указано, что главной проблемой для Польши является угроза европейской солидарности в формировании ответа на угрозу, идущую с Востока. Это связано с растущей силой популистских партий в Европе, которые в последнее время всё чаще называют прокремлёвскими.

Отмечается, что в число факторов, которые определяют изменение настроений среди жителей, входят понижение благосостояния граждан и рост стоимости энергоносителей.

Газета уточняет, что эти факторы на фоне продолжающегося конфликта на Украине приводят к тому, что электорат многих европейских государств отказывается голосовать за политический мейнстрим. Граждане убеждены, что быстрое замораживание конфликта между Россией и Украиной приведёт к возвращению во времена процветания стран ЕС.

Читайте также:

США и Украина рассчитывали начать переговоры с Россией и в случае победы Харрис

Боуз: Отставка ведущего специалиста Пентагона по Украине говорит о страхе США

МИД Украины заявил о готовности Киева занять место Венгрии в Евросоюзе и НАТО
#польша
#европа
#партия
#россия
#украина
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США и Украина рассчитывали начать переговоры с Россией и в случае победы Харрис
09 января 2025, 14:25

Фото: iStock/sb2010

Администрация президента США Джо Байдена и власти Украины рассчитывали начать переговоры с Россией в первой половине 2025 года даже в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что Вашингтон и Киев рассчитывали на начало переговорного процесса в первой половине 2025 года. Причём, на его ход не должно было оказать влияние то, кто в итоге победит на президентских выборах в США.

Неназванные американский чиновники подчеркнули, что главной целью Белого дома до начала возможного урегулирования российско-украинского конфликта было «дальнейшее расширение» возможностей Киева на переговорах.

Читайте также:

МИД Украины заявил о готовности Киева занять место Венгрии в Евросоюзе и НАТО

Байден не успеет выделить Украине более $2 млрд военной помощи – Пентагон

В США заявили об улучшении условий для России на мировой арене и на Украине
#россия
#украина
#сша
#переговоры
#камала харрис
#выборы
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жену Асада подозревают в работе на британскую разведку
09 января 2025, 14:00

Асма Асад (фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин)

Супругу экс-президента Сирии Башара Асада Асму Асад подозревают в работе на британскую разведку. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
Отмечается, что сирийский оппозиционный журналист Низар Наюф опубликовал документы, которые якобы подтверждают работу Асад на британскую разведку. В них указано, что ещё до замужества она получила работу в лондонском отделении американского банка JP Morgan, которую ей обеспечила сотрудница MI6 Элиза Боулер.

При этом, власти Сирии могли знать о связях Асмы, и именно поэтому тогдашний президент страны Хафез Асад выступал против женитьбы своего сына Башара на ней.

Также уточняется, что за самим Асадом внимательно следили во время его обучения в Лондоне.

Читайте также:

Стало известно о рецидиве лейкемии у жены Башара Асада

Жена Асада подала на развод и решила уехать в Лондон

Побег, развод, секретные деньги и лейкоз — подробности жизни семьи президента Асада
#сирия
#великобритания
#разведка
#работа
#президент
#документы
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков прокомментировал планы Армении о вступлении в Евросоюз
Песков усомнился, что Армения может быть одновременно членом ЕС и ЕАЭС
09 января 2025, 13:35

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Армения вряд ли сможет одновременно состоять и в Евросоюзе, и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что, рассуждая чисто гипотетически, страна не может стать одновременно членом двух разных организаций. В частности потому, что в них разные капиталы, люди, таможенные пространства и зоны свободного перемещения товаров и услуг.

Песков отметил, что в настоящее время ещё трудно оценить значение возможного членства Армении в Евросоюзе, поскольку неясно, какие именно акценты будут у Еревана.

Читайте также:

Правительство Армении поддержало законопроект о начале присоединения к Евросоюзу

Пашинян: руководящей идеологией Армении являются границы Армянской ССР

Пашинян: отношения Еревана и ОДКБ перешли в точку невозврата
#дмитрий песков
#армения
#евросоюз
#правительство
#законопроект
#политика
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате