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РФ никогда не была угрозой для Европы. Об этом изданию «Лента.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Таким образом парламентарий прокомментировал слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Россия является угрозой для европейских государств.
«Наша концепция всегда была оборонительной. Все, что сегодня происходит, — это дело рук таких, как Бербок», — сказал первый зампред комитета ГД по международным делам.
Он отметил, что в задачи руководства Североатлантического альянса входит создание врага для своего же блока, и как следствие получение бюджетных денег от стран-участниц НАТО для организации конфликтов и закупки оружия по баснословному ценнику, чтобы оправдать свои действия.
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Никита Кротов