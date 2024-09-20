Россия никогда не примет «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил депутат Госдумы Виктор Заварзин. Таким образом парламентарий прокомментировал слова украинского политика о желании поставить точку в конфликте в этом году.
«Мы (Россия) готовы к будущим переговорам, но когда будут приняты наши условия. (...) Мы и только мы будем диктовать условия, и Запад это прекрасно понимает», — сказал Заварзин.Депутат добавил, что Зеленский переживает агонию и делает все, что угодно, но экс-президент Украины «никчемный человек, который угробил все свое население».
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. В своей предвыборной кампании в 2019 году он обещал прекратить боевые действия. На фоне политика Петра Порошенко за Зеленского проголосовала большая часть населения страны. Однако тот забыл о своих обещаниях и продолжил антироссийскую риторику своих предшественников.
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