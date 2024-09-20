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В Госдуме ответили Зеленскому на его слова о желании поставить точку в конфликте

Депутат ГД Заварзин: переговоры с Украиной невозможны на условиях Киева
20 сентября 2024, 18:24

Россия никогда не примет «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил депутат Госдумы Виктор Заварзин. Таким образом парламентарий прокомментировал слова украинского политика о желании поставить точку в конфликте в этом году.
«Мы (Россия) готовы к будущим переговорам, но когда будут приняты наши условия. (...) Мы и только мы будем диктовать условия, и Запад это прекрасно понимает», — сказал Заварзин.
Депутат добавил, что Зеленский переживает агонию и делает все, что угодно, но экс-президент Украины «никчемный человек, который угробил все свое население».



Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. В своей предвыборной кампании в 2019 году он обещал прекратить боевые действия. На фоне политика Петра Порошенко за Зеленского проголосовала большая часть населения страны. Однако тот забыл о своих обещаниях и продолжил антироссийскую риторику своих предшественников.

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#украина
#россия
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#новости
#конфликт
#война
Российским ученым закрывают доступ к Большому адронному коллайдеру
С 1 декабря российским физикам закроют доступ к Большому адронному коллайдеру
20 сентября 2024, 18:02

Фото: istockphoto/Sean Pavone

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) закроет доступ к Большому адронному коллайдеру (БАК) российским ученым и связанными с Россией организациям с 1 декабря. Об этом 20 сентября сообщил журнал Nature.
Кроем этого все связанные с Россией физики в начале декабря должны сдать швейцарские и французские виды на жительство, так как БАК расположен в Швейцарии.
«Желающим работать на объектах европейской организации придется прекратить сотрудничество с российскими институтами», — пишет издание.

При этом ЦЕРН будет продолжать работать над проектами, которые уже запустили в сотрудничестве с Россией. Речь идет о 270 работниках российского Объединенного института ядерных исследований, которые проводят эксперименты на коллайдере NICA в Дубне.

В организации признали тяжелые последствия для науки. Помимо российских физиков, фонд БАК к 2029 году потеряет взносы от России на сумму 47 миллиардов долларов.

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Ливан выпустил порядка 140 снарядов по северу Израиля
20 сентября 2024, 17:50

Фото: iStock/Ruma Aktar

Ливан выпустил в сторону Израиля порядка 140 снарядов, часть из них была перехвачена. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«После сирен воздушной тревоги, прозвучавших за последние несколько часов в районе Голанских высот, Цфата и Верхней Галилеи, было зафиксировано около 120 пусков, которые были произведены из Ливана по территории Израиля», — говорится в сообщении.

Добавляется, что еще порядка 20 снарядов Ливан выпустил было выпущено по израильским районам Мейрон и Нетуа.

Согласно сообщению, системы ПВО уничтожили несколько снарядов, другая часть упала на открытой местности, после чего произошли возгорания.

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#израиль
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#пво
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«Безумный дурак»: в США раскрыли дальнейшую судьбу Зеленского
Риттер: Зеленский не понимает, что Киев погибнет от его действий
20 сентября 2024, 17:47

Глава киевского режима Владимир Зеленский не в состоянии понять, что своими действиями поставил Украину в критическое положение. Такое мнение в разговоре с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-разведчик США Скотт Риттер.
«Зеленский не понимает, что он умрет, все его правительство умрет и город Киев погибнет, это не укладывается у него в голове», — пояснил собеседник.
Риттер подчеркнул, что Зеленский вел агрессивную риторику и политику в отношении русскоязычных граждан Донбасса, а потом еще и пренебрег всеми договоренностями, которые были достигнуты Минскими соглашениями. Аналитик считает, что Запад должен искать нового украинского лидера.

«Зеленский — дурак, безумный дурак», — заключил эксперт.

Владимир Зеленский является «просроченным» президентом Украины с 20 мая этого года в связи с истечением полномочий.

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В Британии продемонстрировали новый танк

На Украине появился новый запрет
#мир
#сша
#украина
#владимир зеленский
#новости
#киев
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В Британии продемонстрировали новый танк
В Британии продемонстрировали новый танк Challenger 3
20 сентября 2024, 17:45

Фото: istockphoto/STILLFX

Новый танк Challenger 3 представили в Великобритании, пишет издание Defense News. Отмечено, что новоиспеченное вооружение называется самым современным танком Североатлантического альянса.
«Challenger 3 с боевыми машинами Ajax и машинами пехоты Boxer станет основой армейской концепции Future Soldier, которая направлена на модернизацию британских вооруженных сил на период после 2030 года», — говорится в материале.

По данным авторов статьи, два прототипа танка Challenger 3 уже выпущены, а «в ближайшие месяцы» будет подготовлено еще шесть единиц.

Challenger 3 оснастят новым всесуточным прицелом, гидропневматической подвеской, модернизированной силовой установкой. Защищаться танк будет при помощи системы модульной брони. Ее испытания состоятся в следующем году. А еще предусмотрены активная защита Trophy и гладкоствольное орудие Rheinmetall L55A1, чей калибр составит 120 миллиметров.

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#мир
#оружие
#танки
#великобритания
#новости
#нато
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Психолог Хорс раскрыл настоящее отклонение Харрис
Психолог Хорс опроверг версию о наличии у Харрис синдрома самозванца
20 сентября 2024, 17:21

Фото: РИА Новости/Стрингер

Кандидат психологических наук, практикующий психолог, писатель Михаил Хорс высказал мнение о том, что у кандидата в президенты США Камалы Харрис не синдром самозванца, как предположили некоторые специалисты, а эффект Даннинга — Крюгера.
«Этот эффект описывает личности, профессионально неразвитые, не достигшие серьёзных уровней компетенций, но которые в себе более уверены, чем глубокие эксперты. Я думаю, здесь выражение этого эффекта. Её мнение, что она всё заслужила и она звезда. Но поскольку она недалёкая и не эксперт, то её просто прячут, чтобы не обрушить рейтинги», — заявил в беседе с RT Хорс.

А обозреватель Царьграда Сергей Латышев допустил у Харрис куда более серьёзного диагноза — «гебефренической шизофрении».

«Что Харрис постоянно гогочет по любому поводу, когда это совершенно неуместно, видят все. А те, кто с ней работал, жалуются и на другие признаки гебефренической шизофрении, такие, как злобность и агрессивность. С ней очень трудно взаимодействовать», — прокомментировал Латышев.

Ранее американское издание New York Post сообщило, что действующий вице-президент США Камала Харрис может установить исторический антирекорд по количеству интервью среди претендентов на пост президента.

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#сша
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#мнение
#симптомы
#психолог
#заболевания
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На Украине появился новый запрет
СНБО: Чиновникам и военным Украины запретили пользоваться мессенджером Telegram
20 сентября 2024, 17:09

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Чиновникам и военным на Украине запрещено использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах, проинформировали в Совете национальной безопасности и обороны республики. Ограничительные меры коснулись в том числе служащих в секторе обороны и безопасности и работников на предприятиях-операторах критической инфраструктуры.
«Исключение будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей», — сказано в публикации украинского ведомства на сайте.
Там отметили, что запрет мессенджера является вопросом «национальной безопасности».

К слову, вокруг мессенджера сейчас множество разговоров, ведь в отношении основателя Telegram Павла Дурова возбуждено уголовное дело. Да и власти некоторых государств всерьез думали о запрете сервиса на своей территории в связи с так сказать некоторым «специфическим» контентом площадки.

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#новости
#запрет
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#военные
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ЦАХАЛ ударил по Бейруту
20 сентября 2024, 16:33

Фото: istockphoto/Diy13

ЦАХАЛ ударил по ливанскому Бейруту, проинформировали в пресс-службе израильской армии.
Ранее аналитик-востоковед Станислав Тарасов отмечал в беседе с «Лентой.ру», что израильско-ливанские отношения развиваются по негативному сценарию. Собеседник подчеркивал, что в сложившейся обстановке есть угроза государственности и госбезопасности Ливана.

Помимо всего прочего, по словам Тарасова, под угрозой находятся йеменские хуситы, которые предупреждали израильскую сторону о возможности ударов по военным объектам в случае начала агрессивных действий.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ начал новый этап войны против шиитского движения «Хезболлах».

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#израиль
#новости
#война
#ливан
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Депутата КПРФ уличили в заказе проститутки в Госдуму
Видео с вызовом проститутки в Госдуму проверяют на фейк
20 сентября 2024, 16:17

Фото: istockphoto/FernandoQuevedo

В сети появилось видео с участием якобы проститутки и похожего на депутата Госдумы политика. Авторы утверждают, что женщина по найму предположительно ублажает члена партии КПРФ непосредственно в стенах парламента.
Видео предположительной встречи депутата с проституткой опубликовал канал SHOT. Не исключено, что это сгенерированный нейросетью дипфейк. Однако видео проверяют.
«В КПРФ подтвердили SHOT, что видео они уже посмотрели и «проводят работу». Представители партии рассматривают версию, что оно могло быть сгенерировано нейросетью», — пишет издание.

На кадрах из рабочего кабинета мужчина предлагает девушке сесть к нему «на коленочку». Девушка в откровенном белом наряде в сеточку держит в руках кружку и открыто кокетничает. Далее дама по вызову садится перед клиентом на стул, а тот расстегивает штаны. Примерно треть кадра занимает флаг КПРФ.

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Верховная рада: В офисе Зеленского заговорили о президентских выборах на Украине
Депутат Гончаренко*: В офисе Зеленского обсудили подготовку к выборам на Украине
20 сентября 2024, 15:50

В офисе украинского президента Владимира Зеленского обсудили подготовку к президентским выборам на Украине. Совещание провел новый заместитель главы офиса Виктор Микита. Об этом 20 сентября заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.
«Вчера Виктор Микита провел совещание, можно сказать, посвященное выборам с председателями региональных организаций «Слуги народа». Конечно слово «выборы» никто не озвучивал, но говорили об избирательном процессе, как готовиться. Ну и в общем — о подготовке к выборам», — написал депутат.

По закону срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая этого года — перед этим должны были состояться выборы президента Украины 2024. Но лидер нынешнего режима отменил выборы и объявил всеобщую мобилизацию, сославшись на военное положение.

За пределами Украины ряд стран считают власть Зеленского нелегитимной, так как народу не дали изъявить свою волю на выборах. К слову, действующее на Украине «военное положение» не предусматривает пролонгацию результатов предыдущих президентских выборов. То есть юридически единственная действующая власть в Киеве — это Верховная рада.

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Алексей Гончаренко* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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