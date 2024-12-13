В Госдуме поддержали Трампа

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа поддержал заявление избранного президента США Дональда Трампа, который раскритиковал разрешение для ВСУ бить западным дальнобойным оружием вглубь России. Парламентарий также обратил внимание, как отличаются высказывания со стороны действующей и будущей американской власти — от слов о необходимости перемирия до явной эскалации конфликта.
«Какое перемирие, о чем вы говорите? Это невозможно: одно и другое — взаимоисключающие действия. Это ставит в тупик возможность любых переговоров», — подчеркнул депутат в беседе с RT.В России также оценили и другое решение Трампа — узнать, каким образом режим Владимира Зеленского расходует выделенные США деньги. О таких планах заявил назначенный им кандидат на пост директора ФБР Кэш Патель. Кандидат экономических наук Александр Дудчак в разговоре с «Известиями» отметил, что у Трампа есть все основания сомневаться в целевом расходовании американских денег на Украине.
«Ну то, что там коррупционная составляющая колоссальная, это очевидно. И у Трампа, вероятно, есть большое желание все-таки провести расследование деятельности Байдена и его семейки на Украине в связи с поставкой вооружений. <...> Я думаю, что это будет сделать несложно, все чеки на руках у американцев», — отметил экономист.Читайте также:
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