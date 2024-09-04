В Госдуме похвалили Маска за отказ помогать ВСУ бить по Крыму

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Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает американского предпринимателя Илона Маска здравомыслящим человеком из-за его отказа в помощи нанесения ударов по Крыму.
Напомним, Маск рассказал, что не стал включать спутниковую связь Starlink над Крымом для атаки ВСУ на корабли ВМФ РФ, так как это стало бы нарушением американских санкций против России.
По словам депутата, если бы у власти в США стояли подобные Маску люди, то мир бы никогда не приблизился к третьей мировой войне. Шеремет также выразил сожаление, что Маск не баллотируется в президенты Америки, при таком лидере Штаты имели бы возможность вернуть себе не только репутацию миролюбивой и демократической страны, но и уважение всех цивилизованных стран.
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«Слова Маска – это позиция здравомыслящего человека, голос которого слышен далеко за пределами США», — приводит РИА Новости слова Шеремета.
По словам депутата, если бы у власти в США стояли подобные Маску люди, то мир бы никогда не приблизился к третьей мировой войне. Шеремет также выразил сожаление, что Маск не баллотируется в президенты Америки, при таком лидере Штаты имели бы возможность вернуть себе не только репутацию миролюбивой и демократической страны, но и уважение всех цивилизованных стран.
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Элина Позднякова