Илон Маск назвал преступниками демократическую партию президента Байдена

Фото: сайт Конгресса США
Американский предприниматель, инженер и миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск назвал демократов США партией преступников. Об этом он написал с своей соцсети X.
«Демократическая партия ведет себя так мягко по отношению к преступникам, потому что преступники голосуют преимущественно за демократов, и они не хотят обидеть своих клиентов. Демократическая партия – это буквально партия преступников», – написал миллиардер.
Ранее Илон Маск заявлял, что власти США ведут страну к банкротству. Причиной финансового краха миллиардер считает растущие государственные расходы, которые вызывают инфляцию в штатах. Также Маск считает, что доллар ждёт обесценивание, если власти США не решат проблему с государственным долгом.
Отметим, что 46-й президент США Джозеф Байден является шестнадцатым представителем демократической партии, занявшим эту должность.
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Лия Мурадьян