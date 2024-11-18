В Госдуме предложили четырёхдневную рабочую неделю для многодетных

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В Государственной думе РФ предложили в тестовом режиме ввести четырёхдневную рабочую неделю для одного из родителей в многодетных семьях. Такой же рабочий график предполагается распространить и на одиноких родителей.
С данной инициативой выступил вице-спикер нижней палаты российского парламента, депутат от фракции ЛДПР Борис Чернышов, передаёт РИА Новости. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. В документе подчёркивается, что предоставление дополнительного выходного не должно сказываться на уровне дохода работника. Кроме того, депутат предлагает рассмотреть возможность увеличения рабочего дня такого работника до девяти часов по соглашению с работодателем.
Чернышов предлагает провести данный эксперимент на протяжении 12 месяцев в одном или нескольких регионах или на базе крупных государственных предприятий. В случае положительного результата новый трудовой режим будет зафиксирован в Трудовом кодексе и других законодательных актах на федеральном уровне.
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Александр Бойцов